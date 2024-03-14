未婚者自救 日家長代相親趨普遍

單身子女求父母幫忙婚事

美國有線新聞網絡（CNN）此前報道了去年7月中在日本大阪府堺市一處高級場所舉行的父母「代理相親」活動，入場費1.4萬日圓（約750港元），有90人參與。報道指參加者的子女多為30至40多歲，最小28歲，而最年長的有51歲，當中不乏醫生、護士和公務員等。一對年屆八旬的父母表示，其49歲的兒子因工作太忙，感情仍未有着落。另有家長指單身子女眼見朋友都已成家立室，開始對結婚感到迫切，要求他們代為相親。

一名透過以上活動為女兒覓得佳婿的母親表示，先由家長出面相親的好處是「避免尷尬情况」，可較開放地提出子女或家庭理想對象的條件，當雙方家長互相滿意條件後，安排子女接觸也會較順利。

舉辦活動的中介公司「良緣親之會」負責人宮越法子，經營父母代理相親服務近20年。她接受本報電郵訪問時表示，創業之初日本民間多會揶揄「離不開子女的父母和離不開父母的子女」，有父母亦會認為子女不結婚是件「可恥之事」，演變到現在不少未婚者都由父母代相親。宮越稱良緣親之會創立以來參加人數持續增加，目前已逐漸回復至新冠疫情前水平，又指日本歷史上有家族為晚輩相親的文化，即使在現今九成人自由戀愛的環境下，年輕人對雙親撮合相親並不太抗拒。

日本「國立社會保障暨人口問題研究所」2022年9月公布的「出生動向基本調查」報告顯示，2021年18至34歲未婚人士屬意終身都不會結婚的比率，男性佔17.3%；女性佔14.6%，兩者皆見新高，表示有意結婚的男女比率則皆現新低。根據經濟合作與發展組織（OCED）統計，日本1991年至2021年平均薪酬增長只有5%，遠低於法國、德國等其他七國集團（G7）經濟體的34%。日本中京大學現代社會學部教授松田茂樹表示：「這削弱了他們（年輕人）成家立室所需經濟能力。」

岸田支援成婚措施被批不足

岸田政府去年6月公布的「異次元的少子化對策」主要措施為增加養育兒童的補助金，在幫助單身者結婚方面，則推出父母及祖輩一次過向18至50歲子孫轉移1000萬日圓（約53.2萬港元）以下資產用於後者結婚或生育小孩，可獲免稅待遇。

然而有關措施被批評並不足夠。專研家庭社會學的日本中央大學教授山田昌弘表示，情侶結婚並正式成家涉及經濟問題，日本30年前起已初現因非正式僱用等原因經濟條件不穩的人無法結婚的情况，而如今年輕人之間靠非正式僱用、自由職業、兼職生活的人只有增無減。山田指出，如政府政策無法應對這些問題，將是其失敗的主要原因。單身研究及評論家荒川和久去年6月向「日經Comemo」專欄平台投稿，呼籲政府並非為短期增加民望或選舉等胡亂投藥，而是應遵循前安倍晉三政府2020年月5月「少子化社會對策大綱」的兩大重點：（1）準備年輕世代能展望未來的僱傭環境；（2）支援有意結婚人士，去推動應對少子化政策。

明報記者 洪明超

（環球熱話）