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歐盟通過《AI法案》 規管生成式工具高風險系統

【明報專訊】歐洲議會周三（13日）以523：46票，通過全球首份全面監管人工智能（AI）的法案。它涵蓋規管生成式AI工具，諸如OpenAI的聊天機械人ChatGPT、Google的Bard等高風險AI系統，被譽為堪作全球標準。

預計明年中正式生效

待歐盟27個成員國議會於4月分別通過，歐盟便可於5月或6月正式頒布，並將於12個月後生效。各相關公司須於頭兩年就遵守法案的大部分規定。

歐盟於2021年提出《人工智能法案》（《AI法案》），及至2022年底OpenAI推出ChatGPT觸發全球人工智能競賽，引發疑慮，遂加快立法。儘管中國《生成式人工智能服務管理暫行辦法》已於去年8月生效，美國總統拜登也頒了行政命令要求AI開發者與政府分享數據，但歐盟《AI法案》被視為更為全面，及對愈高風險的AI系統作出愈嚴格的要求規限。

限制政治警務用途

新法列明，AI提供者在供應給大眾之前，必須做風險評估並確保其產品符合法律。新法要求在不扼殺發展可能下，遏止潛存偏見、侵犯私隱與人權等問題。它禁止出於政治、信仰、性取向和種族等敏感特徵，對人作出分門別類的生物識別掃描，並禁止在工作場所和學校使用AI來檢測情緒。除非是恐襲之類的意外威脅、警方需要搜尋受害人（例如被綁架者）、出於嚴重罪案檢控（例如追蹤謀殺犯），否則不得使用侵犯私隱、人權的AI技術。違規公司可被罰款750萬歐元至3500萬歐元（6418萬港元至近3億港元）。

歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）說：「歐洲現在是最值得信賴的世界標準制定者。」

不過，比利時、法國、德國的3個監管機構表示新法有關標準、門檻、透明度義務等許多細節仍待澄清。科技公司則擔心掣肘過甚。

歐洲議會公民、司法暨內政委員會的圖多拉凱（Dragos Tudorache）昨日表示：「《AI法案》不是圍繞AI技術建構嶄新管治的旅程的終結，而是開始。」

（BBC/法新社）

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