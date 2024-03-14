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以軍涉加沙醫院虐醫護 英促解釋 證人稱逼脫剩內褲露天跪地 放狗攻擊模擬處決

【明報專訊】英國廣播公司（BBC）周二（12日）公開錄影片段和當事人證詞，指控以軍上月攻襲加沙南部納賽爾醫院期間，涉嫌毆打和虐待巴人醫護人員，包括強迫男醫護只身穿內褲露天跪地，有醫生表示被以軍放狗攻擊，手臂被打斷；有人表示遭潑水、羞辱、毆打和模擬處決等。在以軍控制醫院期間，13名病人疑因失救而死。英國外相卡梅倫周二稱，BBC的報道「令人不安」，敦促以色列解釋。國際紅十字會表示「深切關注」報道。以軍沒直接回應BBC或否認有關說法，但強調嚴格禁止虐待拘留者的行為。

佔據醫院期間13病人疑失救死

以色列與哈馬斯去年10月7日爆發戰爭後，以軍以搜捕哈馬斯武裝分子和拯救人質、找回人質遺體為由，今年2月15日接管世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞稱之為「加沙南部衛生醫療系統脊樑」的汗尤尼斯納賽爾醫院（Nasser Hospital）。當時，世衛估計院內至少有180名病人。加沙衛生部稱以軍接管5天之間有約70名醫務人員被捕。聯合國人道主義事務協調辦公室（OCHA）稱，以軍拘留了約200人。以軍曾指控哈馬斯以醫院作掩護和假扮醫護人員施襲。

BBC周二報道，花了數周了解納賽爾醫院受襲的情况，包括訪問了多名醫生、護士、藥劑師、寄居醫院的難民，並通過交叉驗證陳述。職員告訴BBC，他們被以軍帶到產科大樓盤問、毆打，部分人被帶走扣留。被扣留者有49人，當中26人有國際組織等多方證實。

26歲醫生薩卜哈（Ahmed Abu Sabha）向BBC表示，他起初還能照顧病人，後來被帶到產科大樓，安排坐在絞刑架似的椅子，狀似要被處決。以軍又打爛瓶子拿玻璃碎片割傷他的腿。他和另外兩名醫護人員其後被送出醫院，與另一群拘留者匯合，大家被迫脫剩內褲，「人疊人」地擠在軍車押運往加沙之外的拘留所。他們沿途被打罵和潑凍水，下車後被迫跪於跟前有一個坑的碎石地和被蒙眼，再次狀似要處決，繼而才被關禁。

他們被扣留期間，屢次被棍、水管、槍托、拳頭毆打。薩卜哈稱被拘禁了8天，遭過酷刑對待，例如被放出戴口罩的狗撲上身，連續罰站數小時，被迫長時間匍匐，被拖延進餐。他說，以軍屢挑拘留者錯處施罰，例如有一趟他的蒙眼布下滑，但雙手被反銬無法調整，於是他先是被罰舉手過頭、臉孔朝下連站3小時，繼而被打到骨折，至翌日才有醫生幫他打石膏。有拘留者則透露求醫不得，傷處反被以軍擊打。

BBC又取得一段2月16日拍攝影片，顯示該醫院急症大樓外有一排男醫療人員剝剩內褲，手放後腦跪着，醫護工作服擱於身前。擔任醫院總經理的胡特（Atef Al-Hout）醫生說：「任何人稍動就會被打。他們要我們維持那可恥的姿勢約兩小時。」

按國際人道法，戰亂時醫院、醫療工作者、平民病患須受保護，蓄意針對可被視作戰爭罪行。

BBC的報道引發關注。英國外相卡梅倫周二在上議院回應議員提問，指BBC的報道「令人不安」：「我們需要徹查，我們需要以色列作答。」外交部國務大臣麥俊高在下議院表示，英國政府在向以方施壓要求「全面解釋和調查」。國際紅十字會表示「深切關注」報道，稱受拘留者須得到人道待遇和尊重。

以稱合理盤問 嚴禁虐拘留者

以軍否認模擬行刑和傷害醫務人員，說他們「嚴禁任何虐待被拘留人士的行為」。以軍一名高級軍官向BBC稱，沒有拘捕醫務人員，但鑑於以軍有理由相信他們有關於哈馬斯的情報，因此曾帶走他們詢問和審問。

（BBC/新人道主義新聞社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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