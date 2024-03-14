美新撥23.4億援烏 彈藥恐僅夠數周

拜登提出包括供烏600億美元軍援的一攬子法案，因共和黨阻撓而在眾議院遲遲未能通過，因此白宮一直尋找其他方法援烏。白宮國家安全顧問蘇利文周二表示，今次供烏的3億美元軍援來自國防部合約中意外省下的成本，將用於提供高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯）的炮彈及其他彈藥，但他警告這些彈藥只有助烏軍火力維持一段短時間，也許僅數周。

今次是美國自去年12月以來，首度再軍援烏克蘭。

歐盟注資427億達協議

此外，英國《金融時報》周二報道，歐盟成員國就援烏基金注入50億歐元補充資金接近達成協議，有關協議需在周三歐盟會議上通過。報道引述知情人士稱，該名為「歐洲和平機制」（EPF）的基金將優先考慮採購歐盟內部生產的武器，若非歐盟國家製造的武器是唯一選擇，也不會排除在外。自2022年2月以來，歐盟主要透過EPF處理對烏克蘭的軍援，但目前資金已耗盡，過去3個月一直就注資談判，法國堅持要購「歐洲貨」政策。

（法新社/路透社/金融時報）