普京：常備核武護存亡 回應北約 預告駐兵接壤芬蘭邊境

轟芬蘭瑞典入北約「無意義舉動」

俄羅斯入侵烏克蘭的理由之一是阻止北約東擴，但芬蘭及瑞典反而因俄軍侵烏而歷史性放棄軍事不結盟原則並申請加入北約，兩者分別在去年4月4日及本月7日加入北約。連任幾無懸念的普京接受國營俄羅斯新聞社（RIA）及俄羅斯-1電視台訪問，表示從保障其自身的國家利益角度而言，芬蘭和瑞典加入北約，絕對是無意義的舉動。他指俄國之前在接壤芬蘭邊境並沒駐兵，但之後會在邊境部署軍隊和「毀滅性」武器。

法國總統馬克龍上月底稱「不排除歐洲派地面部隊援烏可能性」的言論引起關注，近期美國傳媒又指美方去年曾憂慮俄羅斯打算核攻擊烏克蘭。在被問及俄羅斯是否準備好核戰時，普京回應稱從軍事技術層面而言俄羅斯已準備好，他說：「我們有自己的原則。這些原則是指：我們隨時準備使用武器，包括任何武器，包括你提到的那種武器，如果俄羅斯國家的生存受到威脅，我們的主權和獨立受到損害。我們的戰略中寫明了一切，我們並未改變。」

普京表示，美國會明白若派部隊到俄國領土或烏克蘭，俄方會視之為干預行為。不過，他同時說：「（在美國）有足夠俄美關係及戰略克制研究（strategic restraint）的專家，因此我不認為所有事都朝這（核衝突）方面。」普京又稱，俄羅斯從未有需要在烏克蘭使用核武，但如果美國核試，俄羅斯可能會照做。

不認為朝核衝突方面發展

對於美國今年將舉行總統大選，普京表示俄羅斯無意干預別國選舉，又稱無論美國人選誰做總統，他也願意合作。普京上月曾表示，他偏好拜登而非特朗普當美國總統，因為拜登較有經驗且更好捉摸。

另外，俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼在獄中猝死不足1個月，他正流亡立陶宛的43歲親密盟友沃爾科夫（Leonid Volkov）周二（12日）晚在住所外被人用鎚和催淚氣體襲擊，手腳受輕傷。他指控是俄總統普京的黨羽所為，誓言不會放棄對抗。立陶宛政府周三稱將調查和究責，總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）將矛頭直指普京說：「我只向普京說一件事——這裏沒有人會怕你。」

（路透社/獨立報/Euractiv）