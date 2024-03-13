波音「吹哨人」吞槍亡

南卡州查爾斯頓驗屍官周一證實巴尼特（John Barnett）死訊，警方正調查。62歲的巴尼特在波音工作32年，直至2017年以健康為由退休。他2010年起到專生產787夢幻客機的北查爾斯頓廠房任品質經理。

巴尼特在2019年向BBC爆料，稱波音員工在趕工壓力下，故意在生產線上給飛機安裝不合標準的零件，有時甚至從廢料箱中取零件用。他又曾稱787客機上緊急氧氣罩系統的測驗顯示故障率達25%。他稱曾向管理層反映但沒獲跟進。波音否認指控，但美國聯邦航空管理局（FAA） 2017年的審查證實了巴尼特的一些擔憂，下令波音採取措施補救。

巴尼特退休後與波音展開漫長司法戰，他指控波音詆毁其人格及阻礙他的事業發展。原定上周六接受自己律師查問，但沒有依時出現，其後被發現死在下榻酒店的停車場一輛卡車內。波音對其離世表示難過。

（BBC）