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波音「吹哨人」吞槍亡

【明報專訊】美國波音公司前品質經理巴尼特，上周六（9日）被發現在南卡羅萊納州一輛車內開槍自殺身亡。他生前揭露波音一連串黑幕，包括員工在趕工壓力下安裝不合格的零件，且機上的氧氣罩系統多故障，近日正與舊東家展開法律戰。

南卡州查爾斯頓驗屍官周一證實巴尼特（John Barnett）死訊，警方正調查。62歲的巴尼特在波音工作32年，直至2017年以健康為由退休。他2010年起到專生產787夢幻客機的北查爾斯頓廠房任品質經理。

巴尼特在2019年向BBC爆料，稱波音員工在趕工壓力下，故意在生產線上給飛機安裝不合標準的零件，有時甚至從廢料箱中取零件用。他又曾稱787客機上緊急氧氣罩系統的測驗顯示故障率達25%。他稱曾向管理層反映但沒獲跟進。波音否認指控，但美國聯邦航空管理局（FAA） 2017年的審查證實了巴尼特的一些擔憂，下令波音採取措施補救。

巴尼特退休後與波音展開漫長司法戰，他指控波音詆毁其人格及阻礙他的事業發展。原定上周六接受自己律師查問，但沒有依時出現，其後被發現死在下榻酒店的停車場一輛卡車內。波音對其離世表示難過。

（BBC）

相關字詞﹕巴尼特（John Barnett） 自殺 爆料人 波音 波音787夢幻客機

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