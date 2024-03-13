737 Max送審項目 FAA評四成不合格

FAA上周曾表示，審計發現波音及Spirit AeroSystems「多次」未能遵守質量控制要求，但沒提供細節。《紐時》查閱了FAA的幻燈片簡報，發現在針對波音的調查上，FAA審計了89項產品，主要針對生產過程，當中33項未能通過，共涉97宗違規事例。FAA對波音的審計範圍廣泛，涵蓋737 Max許多部件，包括機翼及各種系統。審計人員發現許多問題都屬於未遵循「經批准的製造流程、程序或指引」，其他問題涉及質量控制。其中一項審計涉及阿拉斯加航空甩門事件的嵌入式艙門組件，FAA簡報顯示，波音未能通過這項檢查。

供應商過半審查不達標

FAA也探查了波音員工對公司品質控制流程的了解程度，查問了6名波音工程師並就他們的答案計分，結果平均得分僅58%。

至於737 Max機身製造商Spirit AeroSystems所接受的13項產品審計，有7項不合格，其中在嵌入式艙門安裝上被發現有5處問題，FAA關注執行有關工作的技術人員，並發現該公司「未能確定其操作流程所需的知識」；Spirit AeroSystems也未能通過包括涉及貨艙門及駕駛艙窗戶安裝的審計。

Spirit AeroSystems發言人周一表示，公司已收到FAA的初步審計結果，計劃與波音合作解決FAA提出的問題。波音未有回應審計結果。FAA上月底已要求波音在90天內提交改善飛機品質控制的計劃書。

（紐約時報/路透社）