美年度威脅評估 稱中俄圖挑戰地位

美國情報機構周一提交給參議院情報委員會的2024年度報告指出，受大國競爭、跨國挑戰和地區衝突影響，美國在正面對「愈發脆弱的國際秩序」。報告稱，「一個進取但緊張的中國、一個具對抗性的俄羅斯，以及地區大國如伊朗，以至一些具能力的非國家參與者，正在挑戰國際系統長久以來的規則和美國在當中的主導地位」。報告大部分集中點出中俄的威脅，指在俄羅斯攻打烏克蘭期間，「中國為它提供經濟和安全協助」，又警告「中國或會用技術企圖干擾美國今年的選舉」，以清除對中國批評者和放大美國社會分歧。

中央情報局長伯恩斯（William Burns）向情報委員會稱，情報機關認為雖然俄軍侵烏令俄羅斯快將變成中國的經濟附庸國，但俄羅斯總統普京在談判停火一事上並不認真。他又敦促美國繼續支持烏克蘭，一方面為基輔政府打強心針，另一方面向北京就台灣和南海上發出信號。

（路透社）