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海地總理允辭職緩危機 設過渡委員會交接

【明報專訊】加勒比國家海地近期幫派肆虐，備受壓力的總理亨利（Ariel Henry，圖）周一（11日）晚宣布，會在成立過渡總統委員會並任命臨時總理後辭職。一名美國官員表示，歡迎亨利辭職後留在美國領土，以緩解危機。

任命臨時總理內閣

滯留波多黎各的亨利周一晚在社交平台發放片段宣布辭職決定，其後海地社交平台流傳似乎是街頭慶祝活動，有民眾起舞並燃放煙花。

推動建立過渡總統委員會的加勒比共同體周一在牙買加開會。擔任加共體主席的圭亞那總統阿里表示，過渡總統委員會將由兩名觀察員和7名代表海地社會各界的有投票權成員組成。過渡期間，委員會將通過多數表決制行使具體的總統權力。它還將任命一名臨時總理和一個內閣，共同簽署命令並建立一個臨時選舉委員會，該委員會將負責為海地自2016年以來首次選舉鋪路。美國國務卿布林肯也有出席會議，並宣布美國將提供額外1億美元（約7.8億港元），援助在海地部署以聯合國為後盾、由肯尼亞領導的多國安全支助團。他還承諾額外提供3300萬美元人道主義援助。

海地數十年來一直飽受貧窮、自然災害和政治不穩定困擾。2021年7月7日，時任總統莫伊茲遇刺身亡，留下權力真空，黑幫勢力愈發猖獗，裝備精良的幫派控制着海地大部分區域及大半個首都，全國陷入無政府狀態。

莫伊茲遇刺身亡後亨利就任過渡政府總理。他以有必要先恢復國內安全局勢為由，一再延後選舉，引發社會不滿。亨利上月底前往肯尼亞，爭取該國領導多國安全支助團到海地協助打擊武裝幫派分子。多個黑幫組織上月29日起發難襲擊太子港的警察局、警察學院、國際機場等公共設施，要求亨利下台。

（衛報/紐約時報/法新社）

相關字詞﹕亨利（Ariel Henry） 海地

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