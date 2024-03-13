明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

新公民法爭議上馬 反對黨轟選前分化

【明報專訊】印度周一實施一項被視為歧視穆斯林的公民法，觸發零星抗議活動，並引起反對黨強烈批評，指摘總理莫迪的印度教民族主義政府此時此刻實施4年多前已通過的法律，是要在國會大選前幾周加劇分化選民。

非穆斯林難民更易入籍

印度國會2019年12月通過《公民身分法（修正案）》（Citizenship (Amendment) Act，簡稱CAA），使來自3個穆斯林佔多數的南亞國家（巴基斯坦、孟加拉、阿富汗）的非穆斯林（印度教、錫克教、佛教、耆那教等）難民，更容易獲得印度公民身分。法案被指歧視穆斯林，當年通過後導致大規模抗議和宗派暴力，造成多人死亡，迫使政府推遲實施。

CAA的實施細則周一刊憲公布，意味該法在大選具體日期公布前幾天開始實施。內政部表示，現已開始接受網上入籍申請。政府否認CAA反穆斯林，表示需要這項法律來幫助在穆斯林佔多數的國家遭受迫害的少數。

莫迪尋求其政府第3個任期，大選預期在4月和5月舉行。民調顯示他將輕鬆贏得大多數議席。

主要反對黨國大黨表示，周一宣布實施CAA的動機是大選。該黨發言人在X說：「九度尋求延期公布實施規則，在選舉臨近的時機公布顯然旨在製造兩極分化，尤其是在西孟加拉邦和阿薩姆邦。」

穆斯林指不公 遊行抗議

印度東部西孟加拉邦和阿薩姆邦擁有大量穆斯林人口。一些穆斯林擔心CAA被用來宣布他們是來自鄰國孟加拉的非法入境者，並剝奪他們的印度公民身分。

當局表示，在CAA實施後，周一晚東部阿薩姆邦和南部泰米爾納德邦爆發了抗議活動。在阿薩姆邦，抗議者焚燒CAA副本並高呼口號，當地反對黨呼籲在周二舉行全邦罷工。在泰米爾納德邦首府欽奈，抗議者周一舉行燭光遊行，並高呼反對該法的口號。

（彭博社/路透社）

相關字詞﹕2024印度國會大選 《公民身分法（修正案）》 穆斯林 莫迪 印度

上 / 下一篇新聞