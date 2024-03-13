新公民法爭議上馬 反對黨轟選前分化

非穆斯林難民更易入籍

印度國會2019年12月通過《公民身分法（修正案）》（Citizenship (Amendment) Act，簡稱CAA），使來自3個穆斯林佔多數的南亞國家（巴基斯坦、孟加拉、阿富汗）的非穆斯林（印度教、錫克教、佛教、耆那教等）難民，更容易獲得印度公民身分。法案被指歧視穆斯林，當年通過後導致大規模抗議和宗派暴力，造成多人死亡，迫使政府推遲實施。

CAA的實施細則周一刊憲公布，意味該法在大選具體日期公布前幾天開始實施。內政部表示，現已開始接受網上入籍申請。政府否認CAA反穆斯林，表示需要這項法律來幫助在穆斯林佔多數的國家遭受迫害的少數。

莫迪尋求其政府第3個任期，大選預期在4月和5月舉行。民調顯示他將輕鬆贏得大多數議席。

主要反對黨國大黨表示，周一宣布實施CAA的動機是大選。該黨發言人在X說：「九度尋求延期公布實施規則，在選舉臨近的時機公布顯然旨在製造兩極分化，尤其是在西孟加拉邦和阿薩姆邦。」

穆斯林指不公 遊行抗議

印度東部西孟加拉邦和阿薩姆邦擁有大量穆斯林人口。一些穆斯林擔心CAA被用來宣布他們是來自鄰國孟加拉的非法入境者，並剝奪他們的印度公民身分。

當局表示，在CAA實施後，周一晚東部阿薩姆邦和南部泰米爾納德邦爆發了抗議活動。在阿薩姆邦，抗議者焚燒CAA副本並高呼口號，當地反對黨呼籲在周二舉行全邦罷工。在泰米爾納德邦首府欽奈，抗議者周一舉行燭光遊行，並高呼反對該法的口號。

（彭博社/路透社）