印度核導彈技術突破 增對華威懾 「分導式多彈頭」試射成功 射程5000公里覆蓋中國

印度國防研究與發展組織（DRDO）周一晚8時宣布，該組織於南部奧迪沙邦的阿卜杜勒‧卡拉姆島成功試射了一枚自主研製、首次搭載了分導式多彈頭的「烈火-5」遠程彈道導彈。印度官員表示，該導彈內置了自主開發的航空電子系統和精密度高的感測器配套，可確保重返大氣層的導彈在預定範圍內接近目標。各個遙測設備和雷達站追蹤顯示，導彈在長距離飛行後準確命中印度洋目標，任務圓滿成功。

莫迪稱自豪 國防部長：入精英國行列

印度總理莫迪為此在社交媒體X表示「自豪」。國防部長辛格（Rajnath Singh）也在X欣喜宣布印度加入擁有MIRV導彈技術的「精英國家行列」。

MIRV技術全稱「多目標重返大氣層載具」（詳見表）。採用MIRV技術的導彈能使所攜的多枚彈頭，分別獨立攻擊不同區域目標。美國、中國、英國、俄羅斯、法國等少數國家已掌握MIRV技術，例如中國「東風-41」洲際導彈。巴基斯坦也於2017年測試過這種技術。此外，外界推測伊朗在開發，以色列可能已經擁有。

印度一直有追趕中國軍事實力之勢，並在近幾年加強與外國軍事合作，包括與美國、日本、澳洲組成「四方安全對話」（QUAD）。印度「烈火」系列導彈項目早自1983年由官方DRDO開發。分析指出，起初兩款「烈火」皆屬短程，顯然針對其傳統主要對手巴基斯坦，但從1990年代起便轉移研製中、遠程導彈，看來是針對中國。

「烈火-5」鈍型彈頭 似用固體燃料

其最新款的「烈火-5」型從2012年完成首次試射後，便反覆改良。今次試射距上次測試約17個月。中通社昨據公開照片指出，這次的導彈修改了整體外形和局部推進器，彈頭由原來的尖型變成鈍型，更似美俄等國固體燃料洲際彈道導彈。

印度前北方軍指揮官、戰略專家胡達（DS Hooda）中將說：「中國武備愈來愈現代兼愈來愈多的核彈頭。為了持續的戰略威懾，我們必須確保不落人後。」

印度國防部曾介紹「烈火-5」型導彈具備先進制導和推進系統，使之更可靠，並擁有較強機動性。印度政府稱，此可攜核導彈符合「擁有可靠最低威懾力」的既定政策，但強調印度不會先動用核武。

華船被指收集試射性能數據

今次的「烈火-5」試射於東部的奧迪沙邦卡拉姆島綜合試驗場進行。印度傳媒指當時中國綜合海洋科考船「向陽紅01」正位處距離印度東南部安得拉邦的維瑟克伯德納姆市（Visakhapatnam）海岸約480公里的公海，懷疑它存心收集「烈火-5」的射程、性能等數據。

（路透社/法新社/華爾街日報）