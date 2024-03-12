奧斯卡「戰火味濃」 贏家盼和平 馬里烏波爾紀錄片得獎 烏導演：寧沒拍過

俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭，戰事持續至今。本屆奧斯卡的最佳紀錄片由《馬里烏波爾戰火二十日》（20 Days in Mariupol）贏得，影片講述執導此作的烏克蘭裔記者切爾諾夫（Mstyslav Chernov）聯同美聯社及美國公共廣播公司（PBS）節目《前線》的記者，記錄在馬里烏波爾被俄軍圍困下的其中20天。

記圍城廿天 烏總統：展俄恐怖主義

位於烏克蘭東南部的港口重鎮馬里烏波爾，是俄烏戰事一大戰場，切爾諾夫得獎後發表感言說：「這是烏克蘭歷來首個奧斯卡（獎項），我感到很榮幸。我大概是這奧斯卡頒獎台上，首名表示寧願自己從未拍過這影片的的導演。我希望可用這部影片，換取俄羅斯永不攻擊烏克蘭，永不入侵我們的城市。我希望可用這來換取俄羅斯不殺害我的1萬名同胞。」他又稱希望用這獎換取俄羅斯釋放人質及關在獄中的平民，並表示自己無法改變歷史，但所有人齊心協力就可確保歷史得到糾正，真相會長存。

烏克蘭總統澤連斯基昨在Telegram發文表揚烏克蘭的首個奧斯卡獎，形容影片是一部「展示俄羅斯恐怖主義真相」的作品。

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月7日突襲以色列並擄走約240人，以色列隨即在加沙展開軍事行動，戰事至今造成逾3萬名巴人死亡，逾百名人質仍未獲釋。本屆奧斯卡最佳國際影片及最佳音效獎由猶太裔英國導演格萊澤（Jonathan Glazer）執導的《特權樂園》（The Zone of Interest）奪得，格萊澤發表得獎感言時談到以哈戰爭，他說這部電影探討了所有人的暴力，展示了失去人性所導致的最壞情况，這也與當下發生的全球衝突有關，「無論是10月7日在以色列的受害者，或是對加沙的持續攻擊。面對失去人性之下的所有受害者。我們該如何抵制？」

《奧本海默》影帝獎獻締和平者

以「原子彈之父」奧本海默的經歷為藍本的傳記電影《奧本海默》成為本屆奧斯卡大贏家，當中最佳男主角獎得主施利安梅菲（Cillian Murphy）表示：「不論好壞，我們都活在奧本海默的世界中。我謹將此（獎）獻給和平締造者。」

（First Alert 4/衛報/中央社）

（第96屆奧斯卡頒獎禮）