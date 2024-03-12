明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

奧斯卡「戰火味濃」 贏家盼和平 馬里烏波爾紀錄片得獎 烏導演：寧沒拍過

【明報專訊】第96屆奧斯卡頒獎禮周日（10日）在美國洛杉磯舉行，當俄軍侵烏踏入第3年、以色列與哈馬斯戰事爆發超過5個月，今年頒獎禮顯得格外「戰火味濃」，得獎作品中有多套涉及戰爭題材，得獎者亦抒發對戰爭感想。憑《奧本海默》獲最佳男主角獎的施利安梅菲稱要將獎項獻給和平的締造者，最佳紀錄片《馬里烏波爾戰火二十日》的得獎烏克蘭裔導演表示，寧不要獎項要和平。

俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭，戰事持續至今。本屆奧斯卡的最佳紀錄片由《馬里烏波爾戰火二十日》（20 Days in Mariupol）贏得，影片講述執導此作的烏克蘭裔記者切爾諾夫（Mstyslav Chernov）聯同美聯社及美國公共廣播公司（PBS）節目《前線》的記者，記錄在馬里烏波爾被俄軍圍困下的其中20天。

記圍城廿天 烏總統：展俄恐怖主義

位於烏克蘭東南部的港口重鎮馬里烏波爾，是俄烏戰事一大戰場，切爾諾夫得獎後發表感言說：「這是烏克蘭歷來首個奧斯卡（獎項），我感到很榮幸。我大概是這奧斯卡頒獎台上，首名表示寧願自己從未拍過這影片的的導演。我希望可用這部影片，換取俄羅斯永不攻擊烏克蘭，永不入侵我們的城市。我希望可用這來換取俄羅斯不殺害我的1萬名同胞。」他又稱希望用這獎換取俄羅斯釋放人質及關在獄中的平民，並表示自己無法改變歷史，但所有人齊心協力就可確保歷史得到糾正，真相會長存。

烏克蘭總統澤連斯基昨在Telegram發文表揚烏克蘭的首個奧斯卡獎，形容影片是一部「展示俄羅斯恐怖主義真相」的作品。

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月7日突襲以色列並擄走約240人，以色列隨即在加沙展開軍事行動，戰事至今造成逾3萬名巴人死亡，逾百名人質仍未獲釋。本屆奧斯卡最佳國際影片及最佳音效獎由猶太裔英國導演格萊澤（Jonathan Glazer）執導的《特權樂園》（The Zone of Interest）奪得，格萊澤發表得獎感言時談到以哈戰爭，他說這部電影探討了所有人的暴力，展示了失去人性所導致的最壞情况，這也與當下發生的全球衝突有關，「無論是10月7日在以色列的受害者，或是對加沙的持續攻擊。面對失去人性之下的所有受害者。我們該如何抵制？」

《奧本海默》影帝獎獻締和平者

以「原子彈之父」奧本海默的經歷為藍本的傳記電影《奧本海默》成為本屆奧斯卡大贏家，當中最佳男主角獎得主施利安梅菲（Cillian Murphy）表示：「不論好壞，我們都活在奧本海默的世界中。我謹將此（獎）獻給和平締造者。」

（First Alert 4/衛報/中央社）

（第96屆奧斯卡頒獎禮）

相關字詞﹕以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 奧斯卡 哈馬斯 巴勒斯坦 以色列 俄軍侵烏

上 / 下一篇新聞