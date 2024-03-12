福島下月再排核污水 韓稱中國參與化驗

韓國的原子力安全委員會與韓國原子力安全技術院上周四（7日）在濟州的輻射檢測現場會見記者，表示日本已定了今後7次的排放福島核污水預定時間，當中第5次核污水排放預計於4至5月間實行，而中國、韓國和瑞士等的化驗機關將參與國際原子能機構（IAEA）的這次排放樣本交叉驗證，是中國首次參與。報道說，IAEA將把第5次排放的樣本分送各國實驗室直至排放結束，然後把各方所得結果跟日本的分析結果相比較。

報道又稱，東京電力公司（東電）排放的氚等放射性物質濃度逐漸增加。頭3次為每公升13萬至14萬貝可，但上月28日開始的第4次排放增至17萬貝可。氚以外68種放射性物質的「告示濃度比總和」（合計各放射性物質相對於告示濃度限度的比率）也從0.25至0.28，增加到0.34。不過，News1引述官員報道，韓國自東電首次排放的每日24小時監察至今，連同排放點以外3公里海域的檢測，均未有異常發現。

另外，共同社周日（10日）報道，東電新設置了長約500米、更為耐用的人造纖維網，防止福島第一核電站港灣內含有高濃度放射性銫的魚游到外海。

（韓聯社/News1）