AI盛行執相成風 學者反思「真實」定義

傳媒專業規範保障出品真實

上述問題在相機出現的時候就開始討論，數碼技術出現後就更顯著，但王悅認為新聞界好像一直「沒有特別高調地拿出一個明確的態度」。她認為，各大通訊社這次撤回相片的做法是很少見的，一方面是專業規範問題，一方面也是對通訊社的出品有真實保障的態度，最後也反映業界重新界定真實的努力。

軟件助辨AI生成 未必能驗修圖

至於一般人在AI和「P圖」時代可如何分辨真假？王悅指出，現時有一些軟件工具可協助驗證圖片是否由AI生成，但如果是經人工Photoshop處理的就未必有辦法檢驗出來。以凱特這張家庭照為例，浸大事實查核中心用了Hive Moderation和AI or Not檢測過，初步顯示它不是AI生成的。但王悅提醒，Hive Moderation這類工具並不會給出100%的絕對結論，只會給出一個是否可能是AI生成的機會分值。

目前來說，並沒有100%可靠的AI辨識工具，用戶不能也不應完全依賴這些工具去作判斷。王悅指出，人眼和邏輯判斷，再加上軟件工具，是目前辨識問題內容的較全面方法。

明報記者 洪金法