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凱特修圖道歉 王室公關難題未解 術後首發家庭照 未息健康揣測反增疑竇

【明報專訊】英國肯辛頓宮周日（10日）發布王妃凱特1月接受腹部手術後首張官方照片，當中她與3名子女歡笑合照，但數小時後各大傳媒以照片經過竄改為由紛紛將之撤下，最明顯之處是相中夏洛特公主的左手位置偏移不協調。凱特周一（11日）終發聲明承認改圖，為造成混亂致歉，並稱自己過往也偶爾這樣做。英美傳媒指出，肯辛頓宮發布新照片原想打破外界對凱特病情的揣測，但在「改圖門」之下王室陷入新的公關難題，未來恐更難取信公眾，亦未平息外界對凱特健康的揣測。

這張肯辛頓宮在周日「英國母親節」早上提供的照片，由王儲威廉上周在溫莎拍照，相中可見凱特雙手分別攬着8歲女兒夏洛特和5歲幼子路易，長子喬治從後抱着母親，4人笑容燦爛。相片上載到威廉夫婦的社交平台帳戶，凱特留言感謝民眾過去兩個月的祝福和支持，並「祝大家母親節快樂」。

多間通訊社察異樣撤圖

不過到了周日傍晚，美聯社首先撤下該照片，稱仔細檢視後發現，照片來源似竄改了圖像，其中夏洛特公主的左手出現不一致的地方，表示照片「不符合美聯社的標準」。路透社之後也撤下照片，指夏洛特的衣袖位置沒有適當地對齊，認為照片被修改過。法新社稱由於「編輯問題」，發出「刪相通知」。Getty Images則是第四家撤回該照片的新聞機構。英國最大通訊社PA Media表示，沒有刪除這張照片，但發言人表示，正尋求肯辛頓宮緊急澄清有關改圖的擔憂。PA其後以沒得到澄清為由，決定刪除該照片。

凱特：過往也偶爾這樣做

最多人指出相片的問題是夏洛特的左衣袖與她的手並非成直線。有網民質疑照片是人工智能（AI）生成或經Photoshop修改，指出凱特左手沒有戴婚戒，右手看來「模糊不清」，認為是「執相失敗」；也有網民指出，凱特的外套拉鏈沒有對齊，背景的樹葉茂密和地上綠草，似是冬天前拍下的舊相。

凱特昨承認修改過照片，她在社交平台X發聲明說：「跟許多業餘攝影師一樣，我偶爾也會嘗試修圖，對於我昨天分享的家庭照造成任何混亂，我想表達歉意。」

現時大多數新聞機構都嚴格規定，禁止發布經過過度編輯或處理的圖片，例如路透社只允許以「非常有限」的方式使用Photoshop，包括裁剪或調整圖片的大小，或平衡圖片顏色。從照片中刪除或添加元素是嚴禁的，因這會破壞圖片可信性和新聞機構的公信力。美聯社的規則只允許在某些情况下作「微調」，包括去除相機感光器上的灰塵等。新聞機構也經常使用專業軟件檢查照片是否曾被竄改。

42歲的凱特自去年聖誕節後便沒有公開露面，肯辛頓宮其後稱，凱特今年1月16日接受腹部手術，留院13晚出院。王室幾乎沒透露過她的病情細節，僅強調並非癌症，稱她直至3月底復活節前也不太可能恢復王室公職。凱特長時間消失在公眾視線引來諸多揣測，肯辛頓2月表示，只會在有重大新信息時，才會更新凱特的康復情况。雖然本月初美國娛樂網站TMZ拍得凱特戴着太陽眼鏡、坐在母親駕駛的車上近照，但未息外界疑慮，威廉上月底以個人理由突然缺席其教父的悼念儀式，上周英軍也撤回凱特6月將參加慶祝英王生日閱兵儀式的聲明。

分析：日後健康消息可信度惹疑

CNN指出，當王室試圖壓下凱特手術後各方揣測之際，卻發生各大通訊社刪相一事，給王室帶來新的公關難題。BBC前王室記者亨特（Peter Hunt）在社交平台說：「這對王室造成損害。他們面對的挑戰是，人們現在會質疑當他們下次發布（凱特）健康的最新消息時，是否可信。」

（BBC/CNN/紐約時報/每日郵報）

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