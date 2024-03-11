救盲助訓變強大 奧比斯疫後再出發

港醫赴越支援 少女及時挽視力

眼科飛機醫院去年5月到越南芹苴市3星期，為當地民眾做眼科手術及為當地的醫生提供培訓。賴旭佑參與當中的眼底內科、眼整形科及兒童眼科，其間指導實習生負責部分手術。他提到其中一個令人難忘的個案是一名17歲女病人，因疫情期間未及治療而右眼失明，去年飛機醫院飛抵當地為她檢查時，發現有700度近視的左眼亦有視網膜裂孔，所幸及時以激光手術保住視力。

除了疫情阻礙交流，部分發展中國家的眼科醫生擔心飯碗被搶而較抗拒指導新人，亦對培訓新人造成障礙。過去亦曾到越南參與奧比斯工作的本港眼科醫生黃蘇晗憶述，她與當地受訓醫生交流時，他們對她有不少手術操刀經驗、獲前輩傳授經驗大感羨慕。她指出，像奧比斯般提供培訓的組織在這情况下顯得很重要。

此外，新冠疫情期間遙距工作變得普遍，奧比斯在2003年成立、用以提供網上課程、讓醫護上載病例交換診斷意見的網上醫療平台Cybersight變得更重要。該平台在疫情高峰時，一個研討會平均有逾1000人參加；在2022年有約1.2萬名醫療人員使用平台的全球諮詢服務。隨着用戶增加，奧比斯增加課程語言翻譯，方便各地醫療人員學習應用，又為中國大陸的用戶創建專屬中文病例平台。

網課增語種 研VR遊戲機培訓

賴醫生受訪時展示手機，稱他不時收到電郵，有不同國家及地區的醫護上載病例徵詢意見，包括有埃塞俄比亞以至烏克蘭。同場的徹爾維克稱，疫情期間他們研究各種可能性，包括應用虛擬實境裝置、遊戲機配件為醫護提供培訓，他形容奧比斯經歷新冠疫情後變得「更強大更進步」。

明報記者 曾永昌