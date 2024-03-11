救盲助訓變強大 奧比斯疫後再出發

【明報專訊】新冠疫情令全球多國封城遏疫，部分國際人道組織在地救援工作亦因而受影響。隨着疫情過去，奧比斯（Orbis）的眼科飛機醫院去年重新啟航，本港眼科醫生賴旭佑隨同參與去年5月在越南的奧比斯義務救盲工作，日前他與同僚接受訪問，提到疫情影響醫療交流和病人求診的問題。另一方面，危機之下亦帶來機遇，奧比斯臨牀服務與技術副總裁徹爾維克（Hunter Cherwek）稱，疫情下的困難成為他們設法解難、繼續推動醫護交流的動力，使機構變得「更強大更進步」。
港醫赴越支援 少女及時挽視力
眼科飛機醫院去年5月到越南芹苴市3星期，為當地民眾做眼科手術及為當地的醫生提供培訓。賴旭佑參與當中的眼底內科、眼整形科及兒童眼科，其間指導實習生負責部分手術。他提到其中一個令人難忘的個案是一名17歲女病人，因疫情期間未及治療而右眼失明，去年飛機醫院飛抵當地為她檢查時，發現有700度近視的左眼亦有視網膜裂孔，所幸及時以激光手術保住視力。
除了疫情阻礙交流，部分發展中國家的眼科醫生擔心飯碗被搶而較抗拒指導新人，亦對培訓新人造成障礙。過去亦曾到越南參與奧比斯工作的本港眼科醫生黃蘇晗憶述，她與當地受訓醫生交流時，他們對她有不少手術操刀經驗、獲前輩傳授經驗大感羨慕。她指出，像奧比斯般提供培訓的組織在這情况下顯得很重要。
此外，新冠疫情期間遙距工作變得普遍，奧比斯在2003年成立、用以提供網上課程、讓醫護上載病例交換診斷意見的網上醫療平台Cybersight變得更重要。該平台在疫情高峰時，一個研討會平均有逾1000人參加；在2022年有約1.2萬名醫療人員使用平台的全球諮詢服務。隨着用戶增加，奧比斯增加課程語言翻譯，方便各地醫療人員學習應用，又為中國大陸的用戶創建專屬中文病例平台。
網課增語種 研VR遊戲機培訓
賴醫生受訪時展示手機，稱他不時收到電郵，有不同國家及地區的醫護上載病例徵詢意見，包括有埃塞俄比亞以至烏克蘭。同場的徹爾維克稱，疫情期間他們研究各種可能性，包括應用虛擬實境裝置、遊戲機配件為醫護提供培訓，他形容奧比斯經歷新冠疫情後變得「更強大更進步」。