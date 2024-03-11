特朗普晤歐爾班 拜登斥巴結獨裁者

特朗普上周六在羅馬市（Rome）集會中，抨擊拜登上周四的國情咨文是「憤怒、黑暗、充滿仇恨的咆哮」，製造分裂甚於團結國民。他還取笑拜登講話口吃。此外，他一再自稱是「廣泛選舉舞弊的受害者」，指摘該州地方檢察官威利斯（Fani Willis）勾結拜登政府而起訴他干預2020年大選。他又把今年2月22日22歲護理系學生賴利（Laken Riley）遭非法入境者殺害，歸咎於拜登的邊境政策。

匈牙利總理歐爾班上周五表示支持特朗普，在Ｘ發文說：「我們需要受到尊重並能帶來和平的世界領導人。他就是其中之一！回來給我們帶來和平，總統先生！」

特朗普批國情咨文「黑暗」製分裂

當晚拜登則在亞特蘭大（Atlanta）針對特朗普及和其為伍者，包括上周五（8日）獲特朗普在海湖莊園接待的歐爾班，以及上周六獲特朗普邀請站台的右翼聯邦眾議員格林。拜登抨擊特朗普「巴結奉迎全球各地的獨裁者和專制主義者惡棍」，威脅國家存亡。

喬治亞州將於周二（12日）舉行初選；特朗普和拜登料皆將在沒有競選對手之下輕取該州。最近的民調顯示，特朗普今屆在該州較佔優勢，但競爭依然激烈。

特朗普於2016年大選在該州贏希拉里5個百分點，但2020年大選在該州卻以不足1.2萬張票敗予拜登。特朗普質疑涉舞弊，但州長和選舉高官否認。

（法新社/路透社/紐約時報）