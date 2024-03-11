WSJ：趙安吉車禍沉塘涉「入錯波」

報道指出，50歲趙安吉上月9日晚上約11時半在得州奧斯汀與友聚會後，原本駕車4分鐘就返抵家門，但其友忽接到其求救電話。趙安吉告訴友人，她在作「三點掉頭」時入錯波，汽車急速後退翻過護坡，衝進池塘，車子迅速下沉。其友人率先趕到事發現場，一友還曾躍入塘中嘗試救人。

難破窗逃生施救 車輛隱患

消防部門等在接報24分鐘後的零時28分相繼應召抵達，但消防蛙人無法打爛車窗。起初到場的拖車沒有足夠長的纜繩，又有拖車司機擔心將電動車拖出水面會觸電。事發數小時後，浸滿水的車子被拖離水面，趙安吉當場證實死亡。

報道援引汽車安全專家指出，司機在汽車下沉時僅有約一分鐘逃生時間，只要冷靜手動搖下車窗逃出車廂便成。趙安吉駕駛的Tesla Model X等新款汽車更只需按鈕就能降下車窗。假如趕不及搖下車窗，車門會因外部水壓而不可能打開，到時只剩破窗逃生一法。惟水中破窗異常困難，特別是當今大部分車廠都採用鋼化玻璃或夾層玻璃。

報道指出，北美每年約有400人死於汽車落水。美國聯邦安全監管機構目前並無車輛落水時保護車內人士的安全要求。

趙安吉胞姊是美國前勞工部長和前運輸部長趙小蘭，後者丈夫為共和黨參議院領袖麥康奈爾。趙安吉之死引發揣測，美國傳媒爭相報道內幕，惟當地警方仍在調查。

（華爾街日報）