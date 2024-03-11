WSJ：哈馬斯冷對談判 押注齋月對以施壓

美國總統拜登上周曾警告，若齋月前沒有達成休戰，以色列和耶路撒冷可能會非常危險。拜登前日接受MSNBC訪問時表示，希望仍能達成停火協議。不過，一名哈馬斯消息人士前天告訴路透社，該組織的代表團不太可能在周末再次訪問開羅參與會談。

儘管在齋月期間達成停火協議的機會渺茫，以色列情報機構摩薩德（Mossad）前天表示，尋求達成停火協議的努力持續，其局長巴尼亞（David Barnea）上周五會見美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns），推動人質釋放協議。美國總統拜登前天表示，伯恩斯仍在中東地區。

分析料哈擴衝突 拖伊朗真主黨落水

談判陷入僵局，以色列指摘哈馬斯拖延時間，試圖在齋月期間煽動該地區的暴力活動。《華爾街日報》昨引述政治分析人士稱，哈馬斯加沙領導人辛瓦（Yahya Sinwar）預測，齋月可能會在耶路撒冷的宗教場所附近引發暴力，令衝突擴大到加沙以外，並將伊朗和真主黨更深、更直接地拉入他對以色列的戰爭中。

現居開羅的加沙阿茲哈大學政治學家阿布薩達（Mkhaimar Abusada）說：「哈馬斯認為齋月將符合其利益。」他指出，哈馬斯領導人相信齋月會增加國際社會要求以色列結束戰爭的壓力，這就是他們不斷表示他們不急於同意停火的說法。

（路透社/彭博社/華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）