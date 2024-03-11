明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

WSJ：哈馬斯冷對談判 押注齋月對以施壓

【明報專訊】伊斯蘭教齋戒月（Ramadan）本周初開始，美國一直希望在齋月到來之前以色列和哈馬斯的停火談判取得突破，但實際上卻陷入僵局。《華爾街日報》（WSJ）昨報道，哈馬斯領導人押注齋月可以扭轉加沙戰爭的勢頭，期望國際社會對以色列施加外交壓力要求停止攻勢，幫助確保哈馬斯生存。

美國總統拜登上周曾警告，若齋月前沒有達成休戰，以色列和耶路撒冷可能會非常危險。拜登前日接受MSNBC訪問時表示，希望仍能達成停火協議。不過，一名哈馬斯消息人士前天告訴路透社，該組織的代表團不太可能在周末再次訪問開羅參與會談。

儘管在齋月期間達成停火協議的機會渺茫，以色列情報機構摩薩德（Mossad）前天表示，尋求達成停火協議的努力持續，其局長巴尼亞（David Barnea）上周五會見美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns），推動人質釋放協議。美國總統拜登前天表示，伯恩斯仍在中東地區。

分析料哈擴衝突 拖伊朗真主黨落水

談判陷入僵局，以色列指摘哈馬斯拖延時間，試圖在齋月期間煽動該地區的暴力活動。《華爾街日報》昨引述政治分析人士稱，哈馬斯加沙領導人辛瓦（Yahya Sinwar）預測，齋月可能會在耶路撒冷的宗教場所附近引發暴力，令衝突擴大到加沙以外，並將伊朗和真主黨更深、更直接地拉入他對以色列的戰爭中。

現居開羅的加沙阿茲哈大學政治學家阿布薩達（Mkhaimar Abusada）說：「哈馬斯認為齋月將符合其利益。」他指出，哈馬斯領導人相信齋月會增加國際社會要求以色列結束戰爭的壓力，這就是他們不斷表示他們不急於同意停火的說法。

（路透社/彭博社/華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以色列-哈馬斯戰爭

上 / 下一篇新聞