拜登對以總理劃紅線 警告勿攻拉法 受訪顯嫌隙加深 惟強調不切斷供武

在MSNBC節目的訪問上，拜登表明內塔尼亞胡對加沙的激進軍事回應行動「對以色列傷害大於幫助」，敦促對方「必須多加留意受其影響而消逝的無辜生命」。按哈馬斯掌控的加沙衛生部所稱，自10月7日哈馬斯突襲以色列後，以軍還擊攻勢已在加沙導致最少30,960人喪生、72,524人受傷。在以軍封鎖下，加沙糧食和燃料短缺的困境愈見嚴峻，當地民眾面臨饑荒。

當被主持人凱普哈特問到有否對內塔尼亞胡處理以哈戰爭的方式劃有「紅線」，拜登立即提到以軍入侵拉法市，「這是一道紅線，但我不會離棄以色列，以色列的防衛依然關鍵，因此不存在導致武器供應切斷、令其沒有「鐵穹」（防空系統）自保的紅線」。以軍屢迫加沙巴人南遷後，位處加沙最南部地區、接壤埃及邊境的拉法市，已成為逾百萬巴人的最後避難地。

擬赴以國會 游說民眾休戰

拜登又表示有意到以色列國會發表演說，從而直接向以色列公眾游說休戰，但拒絕透露何時可成行。

這番言論再次令人關注拜登政府對內塔尼亞胡的態度是否有轉變，尤其是美國的阿拉伯裔選民強烈質疑拜登偏袒以色列，影響拜登連任勝算。美國最近不再堅持拒絕「即時停火」的表述，又繞過內塔尼亞胡邀請其政敵兼以國戰時內閣成員甘茨訪美。政治網媒Politico上月初更引述華府官員報道，拜登曾私下形容內塔尼亞胡是「他媽的壞蛋」（bad f**king guy），白宮發言人否認，堅稱二人在公在私都互相尊重。

在上周四發表國情咨文後，拜登因忘記「熄咪」，被傳媒聽到他跟幕僚討論時稱最近告訴內塔尼亞胡，二人需作一場「面對耶穌（come to Jesus）的會晤」，惹來傳媒追問，拜登一度否認有說過，其後改口風指摘傳媒偷聽。在MSNBC的訪問中，拜登解畫稱，所謂「面對耶穌」的會談是其家鄉特拉華州南部俚語，意指嚴肅會晤，「我跟內塔尼亞胡相識50多年，他會明白我說話的意思」。

賀錦麗籲區分以國官民

然而，拜登政府仍在發放跟內塔尼亞胡政府保持距離的信號。副總統賀錦麗上周六接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問稱：「清晰區分以色列政府和以色列民眾至為重要，不要把兩者視為一體。」她指以色列民眾有權享有安全，就如巴勒斯坦人，兩者應受同等保護，並重申美國官方立場，敦促以方改善巴人平民被殺狀况，並容許更多救援物資進入加沙。《耶路撒冷郵報》分析，這反映美、以政府的「嫌隙」（rift）正在擴大。

以色列電視台「第13頻道」（Channel 13）前天報道，在近期一場戰時內閣會議上，有安全高官警告，如跟拜登政府關係惡化，或會影響未來美國對以色列的援助，警告雙方關係緊張只會隨着美國大選迫近而愈演愈烈。

（MSNBC/路透社/耶路撒冷郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）