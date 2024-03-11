回應教宗「白旗論」 烏指強者好善嫉惡

方濟各上月初接受瑞士法語廣播電視（RTS）訪問，足本定於本月20日播出。路透社前日取得訪問紀錄及看過部分訪問片段，當中教宗被問及烏克蘭應戰應降爭論的看法。中通社報道，當時採訪的記者稱，「有意見認為，烏克蘭既然不能夠驅逐俄羅斯軍隊，就應該『舉白旗』」。教宗答道：「最強者能顧全大局，為人民着想，鼓起勇氣舉白旗並談判。」他續說：「談判是個勇敢的詞。當你看到你被打敗，事情進展不順利時，你必須有勇氣去談判。」路透社報道，這相信是方濟各在討論俄烏戰爭時首次使用「白旗」、「被打敗」等字眼。

方濟各說：「人們可能會感到羞恥，但（戰爭）最終會造成多少人死亡？」他呼籲：「在事情變得更糟之前，不要羞於談判。」談到以哈戰爭等衝突時，他說：「談判絕不是投降。這是不要讓一個國家自殺的勇氣。」

教廷澄清教宗鼓勵和談

梵蒂岡發言人布魯尼其後澄清，教宗採納了採訪者提出的「白旗」一詞，並非指投降，而是「表示停止敵對行動（並）展現談判勇氣以實現停火」。

另外，日本《讀賣新聞》昨引述政府消息人士報道，日本和美國正在討論在軍事裝備上合作，為烏克蘭提供更多軍火，並增加日本修理美國軍艦和噴射戰鬥機的方式。雙方正嘗試在下月10日日本首相岸田文雄和美國總統拜登在華盛頓舉行峰會之際達成一項安排。

（路透社/法新社）

（俄軍侵烏）