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海地大亂 前政變領袖爭做總統 黑幫連襲首都政府建築 「國家宮」旁爆槍戰

【明報專訊】加勒比海島國海地黑幫近日持續生事，引發政治危機。首都太子港局勢混亂，多個黑幫的武裝分子上周五襲擊首都及附近多幢政府建築物，總統府「國家宮」附近爆發激烈槍戰。在2004年曾成功領導政變的前警察首長菲利普（Guy Philippe）上周五（8日）要求身處外地的總理亨利下台，稱自己有意出任總統。

海地黑幫趁亨利（Ariel Henry）出訪時四處鬧事，上周日該國進入緊急狀態，因應大規模搶掠及警局受襲，政府上周四宣布延長安排。西班牙通訊社艾菲社（EFE）報道，「國家宮」附近爆發激烈槍戰，多幢政府建築物遇襲。美國廣播公司（ABC）引述執法部門消息人士指，行動經過協調且迅速，不同黑幫同時襲擊總統府、內政部和海地西部地區的警察總部。

促身處海外總理落台

婦女安全亦在黑幫襲擊下受威脅，聯合國海地綜合辦事處（BINUH）稱首都近3000名孕婦面臨失去基本醫療，情况持續的話，當中約450名孕婦可能會有致命產科併發症，逾500名性侵受害人亦可能在最遲本月底前失去醫療協助。BINUH稱，有在收容流離失所民眾的設施內防範性別暴力的合作機構，都因安全理由削減或暫停大部分服務。

繼最大勢力黑幫G9 Family and Allies的46歲頭目查利塞爾矢言要推翻亨利後，因涉及販毒的洗錢罪在美國服刑6年完畢、去年11月才被遣返回國的菲利普（Guy Philippe）亦要求亨利下台。56歲的他前日接受路透社獨家訪問時表示，他希望成為總統，表示他擔任過參議員，曾被民眾選上，他會再參加選舉。他稱最近返國代表他與黑幫沒深厚聯繫，亦非幫派暴力的幕後黑手，有黑幫成員支持他是因對方喜歡他的言論。

美籲總理支持加快過渡方案

亨利上月29日飛往肯尼亞，與該國總統簽署派駐跨國警隊到海地的協議，亨利因黑幫趁機生事而回國受阻，路透社指他相信現於波多黎各。美國國務院上周五稱，國務卿布林肯前一天跟亨利對話，稱美國支持由美國、加勒比共同體（CARICOM）跟海地持份者合作制定加快政治過渡方案，呼籲亨利支持。

（路透社）

相關字詞﹕菲利普（Guy Philippe） 亨利（Ariel Henry） 太子港 美國 海地 黑幫

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