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以軍修路延至海岸 南北分割加沙

【明報專訊】美國有線新聞網絡（CNN）上周五（8日）報道，最新衛星圖像顯示，以軍正在修建將加沙南北一分為二的道路已伸延至地中海海岸。以色列官員稱，這是控制加沙數月甚至數年的安全計劃一部分。

以軍稱翻新戰前路線

根據3月6日拍攝的衛星圖像，這條已施工數周的東西向公路，由以色列與加沙邊境開始橫跨整個6.5公里寬的加沙地帶，將加沙南北割開。據CNN分析，該條公路包括一條現有長約2公里的道路，其餘為新建。以軍向CNN表示，他們正使用這條路線在該區建立作戰據點，並讓部隊和後勤軍備通過。當被問及該路線的情况時，以軍稱路線在以哈戰爭前已有，由於遭到裝甲車破壞，現正翻新。

以色列僑民事務部長希克利（Amichai Chikli）表示，這條道路會有3條行車線，分別供重型坦克及裝甲車、較輕型車輛和快速行軍之用，若使用這條「內察扎利姆走廊」（Netzarim Corridor）公路從加沙邊境附近的以色列南部貝里（Be'eri）前往地中海，只需7分鐘。他直言，新公路將讓以軍「更容易」對加沙發動攻擊。

東面邊境派兵地中海只需7分鐘

希克利並不參與以軍政策，但今年1月，他與以色列一些國會議員提出擊敗哈馬斯計劃，當中包括控制加沙戰略要地步驟，他們認為內察扎利姆走廊將可用於「處理哈馬斯地下基建及其在加沙北部的抵抗勢力」。

（CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕加沙 以巴戰爭 以色列-哈馬斯戰爭

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