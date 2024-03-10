UNRWA員工稱遭以施壓 謊稱與哈馬斯有關

在以拘留所受虐打水刑威脅

報告長11頁，撰寫日期為今年2月，當中記錄了包括數名UNRWA員工在內的巴勒斯坦人報稱在以色列拘留所遭虐待，包括被毒打、水刑及威脅傷害家人。報告說：「UNRWA員工被拘留期間受到以色列當局的威嚇和脅迫，被迫發表不利UNRWA的不實言論，包括UNRWA與哈馬斯有聯繫及UNRWA人員參與去年10月7日的暴行。」另有被拘留的巴人稱，他們遭到性暴力、被狗攻擊等虐待，更有被拘留者因得不到治療而死亡。

以軍發言人稱，會跟進針對以軍不當行為的投訴，但反稱被拘留者獲釋後可能受到哈馬斯控制，被迫作以上言論。

以色列今年1月指控UNRWA有12人參與去年哈馬斯突襲以色列，觸發美國在內16個國家暫停向UNRWA提供合共4.5億美元（約35億港元）援助。由於加沙人道危機嚴峻，加拿大前日宣布恢復援助，是七大工業國（G7）中首例。瑞典昨也表示，在得到UNRWA保證對其開支和人員作額外監督和檢查後，決定恢復對其援助，首批金額為2000萬美元。

（法新社/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）