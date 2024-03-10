歐美闢海上物資走廊 圖挽加沙饑荒 沿岸建臨時碼頭需時兩月 救援組織：無法取代陸路

經塞浦路斯轉運 未交代卸貨點

馮德萊恩前天視察塞浦路斯港口拉納卡（Larnaca）後表示，歐盟、阿聯酋和美國有望在周末共同開通連接塞浦路斯與加沙的海上走廊。首架出發作為測試的西班牙慈善組織Open Arms旗下同名貨船，將運送200噸經阿聯酋資助、由美國組織「世界中央廚房」（WCK）製作的即食餐點等物資開赴加沙，預計數日後到達。歐盟表示，貨船將直接開往加沙，但基於安全理由未有交代卸貨地點，以及之後如何把物資運入加沙。

《華爾街日報》上周五引述一名阿聯酋官員報道，因加沙沿岸水淺且缺乏完善港口，首批海路物資將經兩棲登陸工具送上岸。Open Arms創辦人坎普斯（Oscar Camps）則表示，WCK已在加沙沿岸建成一個臨時碼頭接收物資，之後送到該組織遍佈加沙各地的60個廚房，再分發予巴人。

美國總統拜登上周四在國情咨文中宣布，在加沙地中海岸興建臨時碼頭的計劃，國防部發言人賴德（Patrick Ryder）前天交代部分詳情，稱該計劃目前仍在初步策劃階段，而碼頭將由兩部分組成：用作接收物資的浮動駁台，以及長約550米的浮堤，把物資送上岸。他指這些設施需動用1000名美軍士兵花約60天建成，建成後可每天向加沙運送200萬份餐點，強調參與計劃的美軍不會進入加沙。賴德又表示，明白陸路始終是向加沙運送食物的最可行方法，但是美方不會「坐等」貨車過境點開放。

救助兒童會（Save the Children）巴勒斯坦地區總監賈森．李（Jason Lee）歡迎國際救援力量，但強調「加沙兒童急不及待獲得食物」，指他們正因營養不良面臨死亡風險，拯救他們「取決於數小時或數天，而非數星期」。人道組織Refugees International主席康尼迪克（Jeremy Konyndyk）批評，歐美的海上走廊運糧計劃難以運送足夠食物，遠未能扭轉加沙即將陷入饑荒的情况。聯合國食物權特別報告員法赫利（Michael Fakhri）則批評，美國在自己盟友（指以色列）封鎖土地下探討開闢複雜的新運糧路線，實屬「荒謬」。

以色列外交部前天表示支持以海上走廊向加沙運送物資，但前提是物資在離開塞浦路斯前，須按「以方標準」接受檢查。

空投傘出問題 物資砸死難民

另外，在物資貨車經拉法和凱雷姆沙洛姆兩個陸路口岸進入加沙遇阻的情况下，約旦、阿聯酋、法國和美國相繼展開向加沙空投物資。上周五早上一件空投物資降傘未能打開，結果砸中加沙北部沙提（al-Shati）難民營一處屋頂等候的民眾，造成5死10傷。賴德否認該物資由美軍投放。

聯合國已警告，如果沒有採取緊急行動，加沙「幾乎無可避免」將出現大規模饑荒。一份推斷加沙已出現饑荒的正式報告預計本周出爐。

（路透社/華爾街日報/BBC/衛報/金融時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）