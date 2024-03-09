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人權組織分析衛星相 證朝疫下增封鎖與華邊境

【明報專訊】總部設於美國的人權組織「人權觀察」分析衛星相片，發現朝鮮在新冠疫情期間加強封鎖接壤中國邊境。

這份題為《強於子彈的恐怖感：2018至2023年的朝鮮封鎖》的報告，刻劃了朝鮮在新冠疫情期間的「過於寬廣、過度極端和不必要」的措施。

朝民憂餓死多於新冠

報告分析部分衛星影像，發現朝鮮當局在報告所調查地區建造了長達482公里的新藩籬，並將長達260公里的原有藩籬升級。有關影像涵蓋2019年至2023年，覆蓋朝鮮北部約四分之一邊界，從中可見到新的守衛哨站和緩衝區，伴隨邊界基建而至的是更專制的執法，包括對邊界守衛下達「即見即開槍」的命令。人權觀察形容在其觀察範圍可見，朝鮮邊境安全設施的數量大增，其中守衛哨站由38個飈升至逾6500個。

報告提到一名脫北者跟在朝鮮老家的親人通訊時，獲告知米和小麥再也無法偷運入境，「如今連螞蟻都過不了境」，這令朝鮮人更難逃出國境和向境內家人匯款，進一步增加朝鮮人所受的苦難。另一名脫北者則指在新冠疫情尚未結束的2022年底，其親人坦言朝鮮人當時擔心餓死多過死於新冠。

報告又引述一名朝鮮前交易商稱，其一名親戚以往會捕捉魷魚和蟹，並透過跟中國的黑市交易為生，但因新冠疫情和國際制裁升級，這些交易已告停止，不得不售向利潤低得多的本土市場，幾乎難以為生。

（BBC/人權觀察）

相關字詞﹕制裁朝鮮 新冠疫情 封鎖邊境 朝鮮 人權觀察

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