美法證科學家被揭驗DNA異常 疑數據遭篡改

受刑事調查 3000樣本重測

現年60歲的伍茲以偵破陳年謀殺案見稱。根據法庭文件，她擅長在犯罪現場的證據中發現微小DNA樣本，從而協助將一些惡名昭著的謀殺犯送進監獄，同事視其工作為黃金標準。她去年11月突然請辭，同日科羅拉多州調查局（CBI）表示內部調查發現伍茲進行的DNA檢測有關鍵數據被篡改或遺失，正展開刑事調查。

或致案件錯判 入獄者可能要重審

《華爾街日報》周四（7日）援引CBI實驗室主管韋斯特去年12月5日向全州地區檢察官發出的電郵報道，稱伍茲篡改部分案件的數據，亦有樣本雖經數次分析但只報告一次結果。

醜聞可能導致伍茲處理過的案件錯判，一些因粗劣DNA檢測而被判入獄的人可能要重新受審。州議會最近撥款近750萬美元（約5850萬港元）應付可能出現的案件重審和覆核潮，以及隨之而來的重新檢測。

在伍茲辭職後數日，律師伯頓提出聯邦指控，稱伍茲的曾錯誤分析令他的當事人亨特入獄。事緣2002年一名女子及其5歲女兒遭蒙面男子性侵，該女子指疑犯聲音似亨特；伍茲進行毛髮顯微特徵鑑定後指亨特當日在案發現場，但第3方實驗室測試指毛髮屬受害人。案件一度被駁回，後來探員再發現毛髮，伍茲分析後發現亨特DNA，亨特被判性侵和入屋盜竊罪成，在囚至今。伯頓稱：「當我們聽到伍茲的事，一切就說得通了。」

（華爾街日報）