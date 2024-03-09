《龍珠》漫畫家鳥山明逝世 急性硬膜下血腫致命 作品超越國界影響深遠

BIRD STUDIO在公布鳥山明離世的聲明表示，他熱心投入在很多工作，且還有很多事情尚未完成，對他離開人世相當遺憾。聲明又稱他留下了很多漫畫及藝術創作，而他持續創作超過45年，感激世界各地的人支持。工作室又表示鳥山明的家人已為他舉行葬禮，而追思會有待確定後公布。有日本傳媒引述消息人士報道，指鳥山明上月曾接受腦腫瘤手術。

1978年出道 《IQ博士》成名

鳥山明1955年出生於愛知縣清須市，1982年跟漫畫家南那智結婚，兩人育有2名孩子，個人生活都大多保持低調。鳥山明高中畢業後曾任職廣告公司，到1978年在集英社的《JUMP》發表作品《Wonder Island》正式出道。在1980及84年他先後發表大受日本以至海外人士歡迎的漫畫《IQ博士》及《龍珠》，兩部作品後來亦推出動畫。

《龍珠》廣受歡迎，曾與《男兒當入樽》、《聖鬥士星矢》、《幽遊白書》成為《JUMP》台柱作品。鳥山明的作品大賣意味所繳稅額亦多。台灣漫畫家洪德麟昨向中央社表示，烏山明1982年所繳金額達5億日圓，到1983年更突破6億日圓。

《龍珠》漫畫1995年連載結束後持續有電影、遊戲等相關衍生續作，鳥山明亦有繼續創作，包括為《龍珠》劇場提供意見、2000年發表漫畫《SAND LAND》、該作去年推出劇場版，亦有參與其他作品包括《勇者鬥惡龍》、《超時空之匙》、《藍龍》的角色設計。原定今年秋季播放的動畫《龍珠DAIMA》成為鳥山明最後參與的作品。

世界各地的動漫迷在社交網站致哀，而《JUMP》在訃告表示鳥山明的作品超越國界，受到全世界人士的閱讀與喜愛，而他創作的角色與設計對很多漫畫和創作者帶來很大影響。《JUMP》另一台柱作品《One Piece》（又稱海賊王）作者尾田榮一郎亦發表悼文致哀，表示他毋忘鳥山明首次叫他的名字，及稱呼他與《火影忍者》作者岸本齊史為「朋友」的當天。尾田又指鳥山明在被認為看漫畫會令人變蠢的年代接棒創作，創造出大人小孩都能享受漫畫的時代，向後輩展現出漫畫的可能性。

《龍珠》配音聲優震驚難置信

多年來作為《龍珠》動畫作品聲演孫悟空三父子的日本聲優野澤雅子亦受到鳥山明離世消息打擊。野澤所屬的聲優經紀公司「青二Production」表示，她剛收到鳥山明的離世消息，感到非常震驚，暫未能作出回應。比達的聲優堀川亮亦在社交網站X對鳥山明離世表示難以置信。

中國外交部發言人毛寧昨稱，對鳥山明逝世表示深切哀悼。她說鳥山明是著名漫畫家，作品在中國深受歡迎。

（中央社/衛報/CNN）