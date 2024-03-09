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拜登脫稿發言顯精力 反擊共和黨人責難

【明報專訊】美國總統拜登周四發表國情咨文前和期間，多次面對共和黨人質疑責難，但多次都能化解甚至反擊，算是讓憂心他可能出醜的民主黨人鬆一口氣。

雖然眾議院議長、共和黨的邁克‧約翰遜呼籲黨友表示尊重，但在拜登發言期間，多名共和黨人仍多次叫囂試圖打擾拜登。在拜登談到加企業稅時，格林又高叫「叫亨特（涉逃稅的拜登兒子）交稅！」有部分共和黨人更中途離席。

「特粉」議員遞襟章諷刺移民政策

發表國情咨文前，特朗普忠粉、共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林（Marjorie Taylor Greene，圖）率先發難，走近並向拜登遞上一個有上月被非法移民殺害22歲女學護賴利（Laken Riley）名字的襟章，然後趁他發言時，高聲要求他讀出賴利的名字，試圖諷刺在非法移民問題上被指較軟弱的拜登。拜登隨即拿起襟章脫稿發言，指賴利被非法移民所殺，然後反客為主斥是共和黨人阻撓邊境安全法案，呼籲他們跟他合作。

《紐約時報》報道，拜登和其顧問早已作好與共和黨議員「互動」的準備，讓拜登展現「鬥士」一面，有精力與敵周旋。《紐時》和《華盛頓郵報》報道，民主黨人認為拜登反擊共和黨，展現活力和急才，足以反擊共和黨人試圖塑造拜登年老體弱的定型。

（華盛頓郵/紐約時報/Axios）

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