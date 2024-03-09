拜登國情咨文打經濟民粹牌 向富人開刀 談台海安全強調與華競爭非衝突 不點名轟特朗普「危險」

拜登在國情咨文中提出多項加稅政策，圖減少逾3萬億美元（約23.4萬億港元）聯邦財赤，其中倡議把企業最低稅率由15%提高至最少21%，以及增加向擁有資產1億美元（約7.8億港元）或以上的高收入人士徵收的富人稅至25%。另一方面，拜登提出多項措施幫助一般民眾，建議兩年內每月向首置買家提供400美元（約3120港元）免稅額，合共近7.5萬港元，以及取消聯邦政府次按房貸合約的保險金，可為業主節省最少1000美元（約7800港元），其他措施尚有擴大低收入人士減稅及增加免稅額，包括減少每年800美元（約6240港元）醫保強制供款，將令數百萬在職家庭受惠。拜登同時強調經濟向好，美國失業率跌至50年新低，通脹率從近年高位的9%跌回3%，並持續下降。

有力致辭長達68分鐘 外界意外

外交方面，拜登稱美國在21世紀面對中國等國家競爭正處於「較強優勢地位」，指美國對華貿易逆差正跌至10年來新低，正強硬應對中國不公平的經濟行為，他亦已確保最先進的美國技術不會用於中國大陸武器上。拜登又提到「堅決維護台海和平穩定」，是他首次在國情咨文中談及台海安全，但同時強調跟北京尋求競爭而非衝突。他不點名諷刺特朗普，指「我的前任」雖對中國發表所有強硬言論，但是「從未想過付諸實行」。拜登又提到「我的前任、一名共和黨前總統」告訴俄羅斯總統普京「隨意做其所想的事」，是向後者「低頭屈服」，認為這是「令人憤慨、危險、不可接受」。

國情咨文演說全長68分鐘，外界對拜登以81歲高齡有能力長時間致辭感到意外，拜登走進國會議事廳時，在場民主黨議員歡呼「再獲四年任期」，被視為立場極右的共和黨眾議員格林則頭戴寫有特朗普競選口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的鴨舌帽，向拜登強調少數族裔暴力問題。

共和黨參議員布里特（Katie Britt）代表該黨就國情咨文作正式回應，批評拜登與民眾「脫節」，其移民和經濟主張「傷害家庭」。她亦抨擊拜登無能力處理中國對美國的威脅。

特朗普指拜登發言「看來很生氣」

特朗普則在旗下社交平台Truth Social發文，形容拜登發言時「看上去很生氣」，展現「敗者」特質，稱「憤怒和吼叫無助我們國家（美國）重新團結」，又稱今次是歷來「最差勁」的國情咨文，令美國「蒙羞」。

白宮在拜登發表國情咨文前，跟約70名創作者、數碼出版業者和擁約1億追隨者的網紅開簡報會，表示這為了吸引新的受眾，尋求在網絡上帶起話題。傳媒分析指這為引起平時不關心政治年輕網民的注意。今次國情咨文演說亦首度經美國總統的社媒Instagram官方帳戶直播。

（路透社/法新社/中央社/華爾街日報）