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美化驗揭知名品牌暗瘡膏致癌物超標

【明報專訊】美國獨立實驗室Valisure周三（6日）表示，在多個知名化妝品牌旗下治療暗瘡的產品驗出高含量的致癌化學物苯（benzene），包括雅詩蘭黛（Estee Lauder）旗下的Clinique、Target的Up & Up及利潔時（Reckitt Benckiser）擁有的Clearasil。Valisure呼籲回收相關產品。

公司：依指引使用下安全

利潔時發聲明表示，該項研究的發現「反映的是非現實情景」，強調若「依照標籤上的說明使用和存放」，旗下所有Clearasil產品都是安全的。雅詩蘭黛則表示，Clinique在一款產品中使用過氧苯甲醯（benzoyl peroxide），但只要按規定使用是安全的。

Valisure指出，其他品牌包括Proactiv、PanOxyl和Walgreens的抗暗瘡肥皂，以及沃爾瑪公司的Equate Beauty暗瘡膏等產品也驗出含有苯。Valisure檢測顯示，部分暗瘡產品的苯含量超過美國食品藥物管理局（FDA）濃度限值的800倍以上。Valisure已向FDA提出請願，呼籲FDA回收這些產品、展開調查，並修改行業指引。

Valisure指出，在治療暗瘡產品中驗出苯，與在其他個案中驗出苯「大不相同」，因在防曬霜等產品發現的笨來自受污染成分的雜質，但在過氧苯甲醯產品中所發現的苯是來自過氧苯甲醯本身。

（路透社）

相關字詞﹕ 致癌物 暗瘡

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