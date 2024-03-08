美化驗揭知名品牌暗瘡膏致癌物超標

公司：依指引使用下安全

利潔時發聲明表示，該項研究的發現「反映的是非現實情景」，強調若「依照標籤上的說明使用和存放」，旗下所有Clearasil產品都是安全的。雅詩蘭黛則表示，Clinique在一款產品中使用過氧苯甲醯（benzoyl peroxide），但只要按規定使用是安全的。

Valisure指出，其他品牌包括Proactiv、PanOxyl和Walgreens的抗暗瘡肥皂，以及沃爾瑪公司的Equate Beauty暗瘡膏等產品也驗出含有苯。Valisure檢測顯示，部分暗瘡產品的苯含量超過美國食品藥物管理局（FDA）濃度限值的800倍以上。Valisure已向FDA提出請願，呼籲FDA回收這些產品、展開調查，並修改行業指引。

Valisure指出，在治療暗瘡產品中驗出苯，與在其他個案中驗出苯「大不相同」，因在防曬霜等產品發現的笨來自受污染成分的雜質，但在過氧苯甲醯產品中所發現的苯是來自過氧苯甲醯本身。

（路透社）