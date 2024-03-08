Google華裔工程師涉盜AI機密遭起訴

罪成可囚10年罰195萬

丁林偉在2019年獲Google聘用，負責開發用於Google超級運算數據中心的軟件，至上月離職。周三在加州聯邦法院公開的起訴書稱，丁涉於2022年5月至2023年5月間，開始秘密上載儲存在Google網絡中的商業機密，當時他上載逾500個包括機密資料的獨特檔案。檢察官表示丁偷取的技術涉及Google的AI基建的「基礎要素」。

起訴書稱，丁林偉受僱Google期間，2022年底曾經趁出差中國之便，秘密為初創科技公司「北京融數聯智科技公司」籌集資金，該公司行政總裁提出每月10萬元人民幣聘他出任首席技術官（CTO），丁亦以CTO身分向可能投資者募款，並稱自己有公司的20％股權。及後丁林偉自創專注AI和機器學習的科技公司，並向中國的初創企業孵化計劃申請資助，2023年11月他在中國一個投資者會議上介紹自己的公司。同年12月，Google發現丁在中國時嘗試傳送更多檔案到其個人電腦，同月26日丁向Google請辭，今年1月5月離職。Google最終揭發事件。

聯邦調查局局長克里斯托弗．雷稱丁林偉的行為是「中國企業致力偷取美國創新技術的最新例證」。

（BBC/金融時報/中央社）