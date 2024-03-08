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Google東京網安中心啟用 亞太區首個 推動官民合作抗黑客

【明報專訊】《日經亞洲》周四（7日）報道，在亞太地區國家日益憂慮來自中國及其他地方的威脅之際，互聯網巨擘Google周四在日本東京建立的亞太區首個網絡防禦中心啟用，希望透過在日本與相關政府官員、企業及大學分享最新資訊，推動應對網絡攻擊的研究。

邀印澳韓日工程師應對網攻

Google表示，「網絡安全卓越中心」旨在連繫頂尖網絡安全專家、研究人員和合作伙伴。新聞網站BNN Breaking報道，該中心的首要任務是培養政府官員、企業實體和學術機構之間的合作，促進有關網絡安全應對的重要資訊交流和最新研究。這合作旨在加強防禦那些日益複雜、嚴重威脅區內國家安全、經濟穩定和個人隱私的網絡攻擊。Google將邀請來自印度、澳洲、韓國、日本及東南亞國家的工程師，共同合作研究如何應對網絡攻擊。Google表示，不會就共同研究收取任何的報酬。

辦培訓研討會教授技能

該中心會在培訓網絡安全專家方面發揮重要作用，將舉辦各種不同的培訓計劃和研討會，讓個人擁有應對網絡威脅所需技能。

Google早於2001年在日本成立首家海外子公司，並擁有很多網絡保安研究員。在Google從事網絡保安工作20多年的副總裁阿德金斯（Heather Adkins）向《日經亞洲》表示，有很多日本研究機構的專家準備協助共同研究。

Google在東京設立網絡防禦中心之際，亞太地區正日益成為網絡罪犯和國家支持者的目標。去年10月，Google曾警告指亞太地區面對的網絡攻擊比任何地區都多，原因之一是長期人才短缺。

美國政府去年曾指中國對美國政府及私人機構構成「最廣泛、最活躍和持續的網絡間諜威脅」，中方其後指美國是世界最大黑客帝國。

（法新社/日經亞洲/BNN Breaking）

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