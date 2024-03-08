團體關注港強迫婚姻 學者倡立法

報告錄受害人被虐待禁錮

《解除靜音 : 認識香港的強迫婚姻情況》報告主要作者、港大法學碩士（仲裁及排解爭端法）課程兼職講師詩鴻屏（Sala Sihombing）去年訪問11名（10巴基斯坦裔，1印度裔）在本港出生或童年已來港生活的少數族裔女性，8名受訪者稱感受到壓力而結婚，當中6人覺得被強迫結婚。報告中受訪者稱曾遭受脅迫方式包括言語、身體虐待，亦有人曾被禁錮多時。詩鴻屏指強迫婚姻是文化問題，無關宗教，當局可從認識強迫婚姻、加強支援、向前線人員及宗教領袖等提供培訓，以至立法應對本港的強迫婚姻問題。

社工支援可能得「一次機會」

不少國家正以各種方式應對強迫婚姻問題。其中英國內政部及外交部2005年共同成立反強迫婚姻事務部（FMU），協助相關人士，民事禁令《強迫婚姻保護令》（FMPO）2008年生效，2014年將強迫婚姻刑事化，至去年2月，英格蘭及威爾斯地區的合法結婚年齡從16歲提高至18歲，尋求消除未成年人表面「家長同意」，實質屬強迫婚姻的漏洞。

FMU聯席主管夏諾友（Noorel Haque）周三接受本報訪問，提到「一次機會」（One Chance）的概念，指社工等若察覺有強迫婚姻情况時，應把握機會提供協助，「因那可能是唯一機會」。他同時指出，如何支援受害人，包括讓相關專業人士了解可用的法例等工具提供協助，也很重要。

馬夏邐指出，香港目前未有針對強迫婚姻而設的部門、法例等平台提供支援，她認為本港在根除強迫婚姻問題方面需各方合作。她說：「她們（強迫婚姻受害者）都是香港的孩子，我們不是都應負有責任嗎？」

明報記者 曾永昌