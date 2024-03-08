黑利票源足左右3關鍵戰場 拜特同爭支持

【明報專訊】美國共和黨總統參選人黑利在「超級星期二」初選後翌日宣布退選，她的票源流向備受關注。雖然黑利在三大關鍵戰場的初選中只獲得近57萬票，但這批支持她的選民可能足以左右11月大選結果，因此篤定代表共和黨出戰總統大選的特朗普和爭取連任的民主黨拜登，周三隨即爭奪黑利的支持者。
拜登周三發聲明讚揚黑利願意說出有關特朗普的真相，包括始終伴隨他的混亂、他無法辨別是非、他在俄羅斯總統普京面前的畏縮，「特朗普已表明，他不想要黑利的支持者。我想明確地說：他們在我的選戰中佔一席位」。拜登又稱，雖然他與黑利在許多問題上見解不同，但在維護美國民主、捍衛法治等基本問題上有共同點。特朗普同日在社交網站發文，「邀請所有黑利的支持者加入這場美國史上最偉大的運動」。
路透社指出，在內華達、北卡羅萊納和密歇根3個游離州份中，近57萬名選民在共和黨初選中投票給黑利。雖然這批支持者數量小，但足以左右選情，例如黑利今次在北卡州初選中贏得25萬票，而特朗普在2020年大選中就僅以不足7.5萬票贏得該州。
撐黑利3類選民：反特 獨立 死忠
專家指出，黑利的選民大致分為3類：絕不支持特朗普、獨立選民及共和黨的忠實擁躉，他們多為溫和派、擁大學程度的郊區選民。雖然很少人會認為黑利真的能擊敗特朗普，但仍有一批人還是投票給黑利，這些可被視為「抗議票」，反映他們極度不滿特朗普。民主黨資深策略師羅森堡認為，從一些提前投票的州份民調顯示，「很大比例」的黑利支持者對投票給拜登持開放態度，例如北卡州的黑利選民中，只有21%表示無論共和黨候選人是誰都會投票給他。
不過有分析家警告，雖然支持黑利的共和黨人普遍不喜歡特朗普，但不一定會在11月大選中轉化成「拜登票」，因黨派關係並沒那麼容易破裂。就如民主黨參選人希拉里2008年退選後，她的近三分之一支持者稱會在大選改投共和黨候選人，但最終有82%選民投票給黨內擊敗希拉里的奧巴馬。民調顯示現有多達19%被視為「雙重憎恨者」（double haters，即對拜登和特朗普都不滿）的選民，有分析指這可能才是兩名候選人最大挑戰，共和黨分析師艾爾斯說：「這是一場無人想看的對決，更大的風險是他們不出門投票。」
（路透社/BBC）
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