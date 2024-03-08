黑利票源足左右3關鍵戰場 拜特同爭支持

拜登周三發聲明讚揚黑利願意說出有關特朗普的真相，包括始終伴隨他的混亂、他無法辨別是非、他在俄羅斯總統普京面前的畏縮，「特朗普已表明，他不想要黑利的支持者。我想明確地說：他們在我的選戰中佔一席位」。拜登又稱，雖然他與黑利在許多問題上見解不同，但在維護美國民主、捍衛法治等基本問題上有共同點。特朗普同日在社交網站發文，「邀請所有黑利的支持者加入這場美國史上最偉大的運動」。

路透社指出，在內華達、北卡羅萊納和密歇根3個游離州份中，近57萬名選民在共和黨初選中投票給黑利。雖然這批支持者數量小，但足以左右選情，例如黑利今次在北卡州初選中贏得25萬票，而特朗普在2020年大選中就僅以不足7.5萬票贏得該州。

撐黑利3類選民：反特 獨立 死忠

專家指出，黑利的選民大致分為3類：絕不支持特朗普、獨立選民及共和黨的忠實擁躉，他們多為溫和派、擁大學程度的郊區選民。雖然很少人會認為黑利真的能擊敗特朗普，但仍有一批人還是投票給黑利，這些可被視為「抗議票」，反映他們極度不滿特朗普。民主黨資深策略師羅森堡認為，從一些提前投票的州份民調顯示，「很大比例」的黑利支持者對投票給拜登持開放態度，例如北卡州的黑利選民中，只有21%表示無論共和黨候選人是誰都會投票給他。

不過有分析家警告，雖然支持黑利的共和黨人普遍不喜歡特朗普，但不一定會在11月大選中轉化成「拜登票」，因黨派關係並沒那麼容易破裂。就如民主黨參選人希拉里2008年退選後，她的近三分之一支持者稱會在大選改投共和黨候選人，但最終有82%選民投票給黨內擊敗希拉里的奧巴馬。民調顯示現有多達19%被視為「雙重憎恨者」（double haters，即對拜登和特朗普都不滿）的選民，有分析指這可能才是兩名候選人最大挑戰，共和黨分析師艾爾斯說：「這是一場無人想看的對決，更大的風險是他們不出門投票。」

（路透社/BBC）