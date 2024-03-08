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今國情咨文 年邁拜登言行受關注

【明報專訊】美國總統拜登美國東岸時間周四晚9時（香港時間今早10時）發表國情咨文。今年是大選年，對競逐連任的拜登來說，這次演說可能是他政治生涯中最重要一次，讓他在黃金時間向數以百萬計電視觀眾闡述願景以及跟「老對手」特朗普的分別。選民將密切留意拜登能否通過這次演說，釋除外界對其年紀以至活力的疑慮。

6助理1歷史學家助綵排

《紐約時報》周三報道，拜登上周末與6名助理和一名歷史學家，在大衛營為發表國情咨文綵排幾小時並草擬講稿內容。拜登周三在社交平台X表示，國情咨文關鍵議題將涵蓋保障墮胎權、降低醫療保健成本和投資基礎設施等。

《金融時報》昨報道，拜登政府將針對億萬富豪和美國企業大規模加稅，以減輕美國創紀錄的國債，並提振拜登支持率。這些提案包括將最低企業稅從15%提高到21%，以及對億萬富翁徵收25%最低所得稅。這些計劃旨在在未來10年內將美國國債減少3萬億美元（約23.4萬億港元）。

《華爾街日報》報道，拜登將試圖在「你站哪一邊？」的口號下與特朗普直接對比。

外交政策方面，預計拜登將敦促國會最終支持一項為烏克蘭、以色列和台灣提供950億美元（約7410億港元）安全援助的方案。鑑於民主黨左翼反對拜登支持加沙戰爭，他將謹慎對待以色列問題，預計將批評以色列沒採取足夠措施允許人道主義援助進入加沙。

Politico周二報道，這次國情咨文正值81歲的拜登面臨外界對年齡和活力的擔憂日增。在這背景下這場演說變得更加利害攸關，數百萬觀衆不僅會聽其言，還要觀其「行」，留意他發言時是否老態畢現。

不過，民調分析網站538高級編輯拉奇奇（Nathaniel Rakich）則發現，從歷史上看國情咨文並沒令總統支持率發生重大變化。自1978年以來，總統支持率在他們每年向國會發表講話後兩周內平均僅變化了1.9個百分點。

（紐約時報/金融時報/華爾街日報/Politico）

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