胡塞襲紅海商船首奪命 導彈炸艙房3死4傷

從中國連雲港航往沙特

事發於當地時間早上11時半，該艘掛上巴巴多斯旗幟的貨船True Confidence載有鋼產品，從中國的連雲港出發往沙特阿拉伯的吉達和約旦的亞喀巴。中央司令部發布的照片顯示導彈對貨輪上船員住宿區造成嚴重破壞。

貨輪原本屬於美國資產管理公司橡樹資本（Oaktree Capital），但日前已出售。《金融時報》指船舶現由在利比里亞註冊的True Confidence SA擁有、希臘公司Third January Maritime管理。船上有15名菲律賓、4名越南及一名印度船員，另有3名保安人員，包括兩名斯里蘭卡及一名尼泊爾人。

港公司涉胡塞貨運遭美制裁

另外，美國財政部周三宣布制裁兩間公司及兩艘貨船，指它們參與金援胡塞武裝的「賈邁勒（Sa’id al-Jamal）」運送商品。被制裁的包括香港公司「香港聯拓集團有限公司」（Hongkong Unitop Group Ltd）及它擁有的油輪Eternal Fortune，和設在馬紹爾群島的公司Reneez Shipping Limited及其油輪RENEEZ。

（金融時報/BBC/路透社）

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