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胡塞襲紅海商船首奪命 導彈炸艙房3死4傷

【明報專訊】美軍中央司令部（CENTCOM）周三（6日）表示，一艘從中國往沙特阿拉伯及約旦的貨船當天駛經亞丁灣時，遭也門胡塞武裝的反艦導彈擊中。這宗襲擊造成船員最少3死4傷，是胡塞武裝自以哈戰爭爆發後襲擊在紅海商船首次造成人員死亡。胡塞武裝就事件認責，並表示貨輪是一艘「美國船舶」。菲律賓當局確認共4名菲律賓船員2死2傷。

從中國連雲港航往沙特

事發於當地時間早上11時半，該艘掛上巴巴多斯旗幟的貨船True Confidence載有鋼產品，從中國的連雲港出發往沙特阿拉伯的吉達和約旦的亞喀巴。中央司令部發布的照片顯示導彈對貨輪上船員住宿區造成嚴重破壞。

貨輪原本屬於美國資產管理公司橡樹資本（Oaktree Capital），但日前已出售。《金融時報》指船舶現由在利比里亞註冊的True Confidence SA擁有、希臘公司Third January Maritime管理。船上有15名菲律賓、4名越南及一名印度船員，另有3名保安人員，包括兩名斯里蘭卡及一名尼泊爾人。

港公司涉胡塞貨運遭美制裁

另外，美國財政部周三宣布制裁兩間公司及兩艘貨船，指它們參與金援胡塞武裝的「賈邁勒（Sa’id al-Jamal）」運送商品。被制裁的包括香港公司「香港聯拓集團有限公司」（Hongkong Unitop Group Ltd）及它擁有的油輪Eternal Fortune，和設在馬紹爾群島的公司Reneez Shipping Limited及其油輪RENEEZ。

（金融時報/BBC/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕商船 哈馬斯 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 亞丁灣 胡塞武裝 加沙

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