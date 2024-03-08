拜登政府被轟斬件對以售武繞國會 邊撐停火邊走法律罅交易 議員指損國會監督籲修例

小規模交易可毋須知會國會

美國現任及前任官員和國會議員向《華郵》、《華爾街日報》等傳媒透露，該「外國軍售」（FMS）名目下的逾百宗小規模軍援，屬於美國每年恒常逾33億美元（約257.4億港元）對以色列援助之外，因其金額規模之小毋須每次通知國會，因此詳細內容等未經公開辯論。《華爾街日報》引述華府官員報道，以哈戰爭至今美國公開及秘密向以色列供應了2.3萬組精準制導武器，包括「地獄火」（Hellfire）空對地導彈、無人機、聯合直接攻擊彈藥（JDAM）地堡彈等。以軍亦從美方獲得5.8萬枚155mm榴彈炮炮彈，以及「鐵穹」（Iron Dome）防空系統的彈藥。

英國《衛報》等傳媒指出，美國1976年的《武器出口管制法》容許總統在向以色列等盟國轉移低於2500萬美元（約1.95億港元）「主要防衛設備」，或1億美元（約7.8億港元）以下的炸彈類「防禦物資」（defense articles）的情况下，毋須事先知會國會負責外交事務的高層。

《衛報》報道，拜登政府自以哈戰爭以來只公開了3筆較大規模對以軍援，包括去年11月3.2億美元精準炸彈套裝，以及12月1.4萬發坦克炮彈，價值約1.06億美元，同月另有一筆1.475億美元155mm榴彈組件。後兩批軍援因拜登採取緊急特權，亦未經過國會審視。

開戰以來公開3筆軍援 含精準炸彈

美國國務院發言人回應稱，即使「正式知會」國會並非法律要求，華府仍依照國會程序規則，讓議員充分知悉對以軍援情况，並定期向他們作簡報。他亦強調：「指我們（拜登政府）分拆軍援批次以讓其不超過既定通報門檻，或未有適當跟國會合作的說法明顯有誤。」白宮則暫未有回應。

參議院外交關係委員會民主黨成員范霍倫（Chris Van Hollen）表示，雖然國務院沒法律義務就小規模轉移武器知會國會，但重複使用該手段避免規管有違法律精神，以及損害國會重要的監督角色。眾議院情報委員會和外交事務委員會民主黨成員卡斯特羅（Joaquin Castro）則批評，美國民眾會認為政府當下還向以色列提供大量炮彈是「瘋狂」舉動。他上月曾推動修例要求政府如在一財年內向單一國家軍售超過某個金額，便須向國會通報所有相關軍售項目，惟最終失敗，其後聲明強調美國民眾有權全面得知外售武器的數量和買主，自己將繼續行使國會議員的監督權力。

（華盛頓郵報/華爾街日報/衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）