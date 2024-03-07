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英財案出爐 被指減稅箍票

【明報專訊】英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）周三在下議院發表本年度財政預算案，宣布向受薪人士減稅，被指是辛偉誠政府為大選吸引更多選民支持之舉。英國須於明年1月28日前舉行大選。惟在野工黨黨魁施紀賢仍批評稅率達「70年來高位」。

打工仔稅率減 移英者稅制改

侯俊偉宣布，每名受薪人士皆要繳納的國民保險稅繼去年秋季預算案（「迷你預算案」）再調低，由12%稅率降至10%，從4月起再下調至8%。這可使普通打工階級一年節省450英鎊（4480港元），惠及全國2700萬打工仔。此外，原定本月結束的燃油稅凍結將延續多一年。

不過，他宣布取消「非定居者身分」（non-domiciled，即非以英國為永久家園）的英國居民海外收入只要不匯入英國可不用繳稅的制度，改制後可為政府一年增加27億鎊（269億港元）收入。由2025年4月起，移居英國人士首4年海外收入均不用繳付稅項，第5年起則與英國出生居民以相同稅制繳稅。

侯俊偉又宣布住宅物業資產增值稅率將從28%降至24%，但取消購置超過一個住宅者的印花稅減稅。

此外，侯俊偉指英國債務負擔達1960年代以來最重，加上該國經濟去年進入衰退，主張政府需要減少借貸和減少國債。

（BBC/衛報/路透社）

相關字詞﹕經濟增長 投資 減稅 稅收 暴利稅 財政預算案 英國保守黨

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