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海地黑幫促總理下台 警告爆內戰

【明報專訊】加勒比海島國海地首都陷入近乎無政府狀態動盪局面。當地一個勢力龐大的幫派頭目周二（5日）警告，除非總理亨利（Ariel Henry）下台，否則目前首都太子港的亂象將演變成內戰和「種族滅絕」。各黑幫在總理亨利出國期間四處持械鬧事，估計控制了太子港八成地區，周一還企圖佔領首都國際機場而與警察和士兵駁火。美國表示關注海地局勢，但沒有派兵支援的計劃。

控制首都八成地區

海地最具勢力犯罪集團「G9 Family and Allies」的46歲頭目查利塞爾（Jimmy Cherisier）曾為警察精銳部隊成員。他周二在首都對記者說：「如果亨利不辭職、國際社會繼續支持他，我們將直接進入一場將導致種族滅絕的內戰。」他上周五（1日）矢言要推翻亨利，聲言亨利的政權不合法，不得回國。亨利的包機周二似曾想降落首都，但機場遇襲，鄰國多米尼加又不讓他降落，最後到了美屬波多黎各，暫不知他會逗留多久。

亨利在2021年總統莫伊兹遇刺身亡後出任總理，原該於上月辭職和舉行總統大選，不過他繼續在位，只承諾將與反對派分享權力直至大選。他上周日出國後往肯尼亞，並於上周五在肯尼亞簽署派駐跨國警隊到海地的協議。其後查利塞爾便發動各幫派配備武器，開始連日聯合攻擊警署、兩座大監獄、首都國際機場及警察學校等。

在亨利外訪期間代任總理的財長布瓦韋爾，周日頒布緊急狀態和宵禁至周三。

（法新社/彭博社/BBC）

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