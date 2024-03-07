海地黑幫促總理下台 警告爆內戰

控制首都八成地區

海地最具勢力犯罪集團「G9 Family and Allies」的46歲頭目查利塞爾（Jimmy Cherisier）曾為警察精銳部隊成員。他周二在首都對記者說：「如果亨利不辭職、國際社會繼續支持他，我們將直接進入一場將導致種族滅絕的內戰。」他上周五（1日）矢言要推翻亨利，聲言亨利的政權不合法，不得回國。亨利的包機周二似曾想降落首都，但機場遇襲，鄰國多米尼加又不讓他降落，最後到了美屬波多黎各，暫不知他會逗留多久。

亨利在2021年總統莫伊兹遇刺身亡後出任總理，原該於上月辭職和舉行總統大選，不過他繼續在位，只承諾將與反對派分享權力直至大選。他上周日出國後往肯尼亞，並於上周五在肯尼亞簽署派駐跨國警隊到海地的協議。其後查利塞爾便發動各幫派配備武器，開始連日聯合攻擊警署、兩座大監獄、首都國際機場及警察學校等。

在亨利外訪期間代任總理的財長布瓦韋爾，周日頒布緊急狀態和宵禁至周三。

（法新社/彭博社/BBC）