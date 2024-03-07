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路透：美轉軚撐加沙「即停火」 第三度修改交聯國決議字眼

【明報專訊】路透社報道，美國周二（5日）第三度修改其於聯合國安理會提交的以哈停火決議草案字眼，轉為支持「加沙立即停火約6周，以及釋放所有以色列人質」。中國常駐聯合國副代表耿爽同日在聯合國大會上，呼籲國際社會以「最強緊迫感和最大政治決心」，推動加沙立即停火並結束衝突。

路透社取得有關草案後報道，美國最初於兩周前提出的決議草案最初版本，僅提及支持以哈戰爭「暫時停火」。美國至今已在安理會否決3項關於以哈戰爭的決議草案，其中兩項呼籲「即時停火」，華府最近聲稱因為那會危及美國、埃及和卡塔爾的斡旋談判努力。美方已表明會容許足夠時間商討其決議草案，並不急於提請表決。草案若要通過，必須獲最少9名安理會成員國支持，以及沒有常任理事國否決。

耿爽周二批評加沙戰爭爆發近5個月以來，安理會要求停火的行動被美國第四次強行阻撓（包括行使否決權）。他亦表示，中方敦促以色列取消進攻拉法計劃，以及停止「強迫遷移及集體懲罰」巴勒斯坦民眾，呼籲有關國家摒棄地緣戰略考量和國內政治盤算，真正公正、負責任推動加沙停火。

拜登尋求齋戒月前達成停火

埃及開羅新聞頻道周二引述消息報道，由埃及、美國、卡塔爾和哈馬斯參加的新一輪加沙停火協議談判，周三會在開羅繼續舉行，但外界普遍對談判取得進展不感樂觀。駐黎巴嫩貝魯特的哈馬斯高官哈姆丹前天重申換囚前須實現停火，以及以軍從加沙全面撤軍、允許流離失所者返回家園、提供足夠的援助物資和開啟重建等。美國總統拜登周二稱，是否接受停火的「決定權在於哈馬斯手中」，尋求在下周日或周一開始的伊斯蘭教齋戒月前達成停火。

（路透社/新華社/中央社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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