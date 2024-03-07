明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

Taylor Swift首籲投票 未表態選邊站

【明報專訊】美國流行樂天后Taylor Swift周二（5日）在社交媒體發文，呼籲支持者在「超級星期二」初選投票。Taylor Swift對尤其是年輕選民的影響力巨大，是民主、共和兩黨拉攏對象。她在上屆大選支持拜登，但這屆尚未明確表態支持哪一參選者。

助吸年輕選民票 兩黨拉攏

Taylor Swift周二在有2.82億追蹤者的Instagram帳號發帖呼籲：「我想提醒你們，投票給最能夠代表『你』掌握權力的人。假如你尚未投票，今天訂個投票計劃吧。」她擁有許多年輕女歌迷，在成年人之間的支持度亦甚高，有四成已登記的選民表示對她持正面觀感。

曾主張選票趕特朗普落台

Taylor Swift在「超級星期二」之前一直對今屆選舉保持緘默，即使今年首次鼓勵粉絲投票，也沒有明確表態支持哪一參選者。不過她上屆大選支持民主黨總統拜登，2020年曾公開抨擊特朗普任內「挑撥起白人至上、種族主義之火」，主張用選票趕他落台。2018年其家鄉田納西州選舉，她也曾呼籲粉絲投票給候選的民主黨人。

美國傳媒在年初時曾報道，Taylor Swift對拜登陣營而言是最大、最具影響力的助選力量，可望藉着她爭取數以百萬計年輕選民支持拜登連任。

（BBC/衛報）

相關字詞﹕美國民主黨 Taylor Swift 2024美國總統大選

上 / 下一篇新聞