Taylor Swift首籲投票 未表態選邊站

助吸年輕選民票 兩黨拉攏

Taylor Swift周二在有2.82億追蹤者的Instagram帳號發帖呼籲：「我想提醒你們，投票給最能夠代表『你』掌握權力的人。假如你尚未投票，今天訂個投票計劃吧。」她擁有許多年輕女歌迷，在成年人之間的支持度亦甚高，有四成已登記的選民表示對她持正面觀感。

曾主張選票趕特朗普落台

Taylor Swift在「超級星期二」之前一直對今屆選舉保持緘默，即使今年首次鼓勵粉絲投票，也沒有明確表態支持哪一參選者。不過她上屆大選支持民主黨總統拜登，2020年曾公開抨擊特朗普任內「挑撥起白人至上、種族主義之火」，主張用選票趕他落台。2018年其家鄉田納西州選舉，她也曾呼籲粉絲投票給候選的民主黨人。

美國傳媒在年初時曾報道，Taylor Swift對拜登陣營而言是最大、最具影響力的助選力量，可望藉着她爭取數以百萬計年輕選民支持拜登連任。

（BBC/衛報）