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「超級星期二」投票曝特朗普拜登弱點 秘密選民拖低「特」得票 抗議票多州湧現續反「拜」

【明報專訊】美國總統提名戰周二（5日）迎來關鍵的「超級星期二」，民主及共和黨在15個州和一個海外屬地同時舉行初選或黨團會議，一如所料共和黨參選人特朗普和民主黨現任總統拜登幾近大獲全勝。不過投票結果也暴露兩人各自弱點，特朗普周二在最少3州的得票表現遜於選前民調預期，分析指這與郊區的「秘密非特朗普選民」有關，且即使特朗普對手黑利昨天宣布退選，她的溫和派及獨立選民票源會否在11月大選流向特朗普也成疑問。對拜登而言，反對其以色列政策的「抗議票」繼續在多州湧現，不無隱憂。

特朗普周二在14個州取勝，只有在佛蒙特州敗給黑利，拜登也贏得15個州的初選，只在美屬薩摩亞敗給知名度不高的52歲企業家帕爾默（Jason Palmer）。拜登與特朗普當晚互相抨擊。拜登在聲明中指特朗普只專注「復仇」及「決心摧毁民主」，「今晚的選舉結果讓美國人有了明確選擇：我們要繼續向前邁進，還是讓特朗普把我們拖入他任內的混亂、分裂和黑暗之中？」特朗普在佛州海湖莊園發表勝利演說，形容拜登是史上最差總統，批評對方的移民政策，稱美國城市正被「移民罪犯佔領」。

儘管特朗普和拜登迄今在初選橫掃多州，最快本月19日取得足夠黨代表票出線，但兩人選情也存隱憂。2016年特朗普橫掃多個關鍵游離州贏得大選，選前民調大跌眼鏡，專家歸因不少「秘密選民」羞於公開支持這名形象差劣的候選人，但《金融時報》分析今屆情况似乎相反，特朗普在最少7場初選表現遜預期，例如在「超級星期二」弗吉尼亞州初選，特朗普在選前民調領先黑利60個百分點，最終黑利得票近35%，與特朗普得票差距縮小到30個百分點之內；這情况也出現在佛蒙特州，選前最後一次大型民調顯示，特朗普以61%對31%支持率領先黑利，但結果黑利以近50%得票力壓特朗普（45.9%）贏得該州。

女選民不滿推翻墮胎權裁決

《金融時報》分析指這或與「秘密非特朗普選民」有關。他們在2022年中期選舉已發揮作用，令共和黨未能像預期般在眾議院大勝甚至重奪參議院控制權。這批秘密選民似乎聚集在富裕市郊，這些地方向來是共和黨票倉，但特朗普的反覆無常和對民主規範的蔑視，使郊區的投票模式出現變化。愈來愈多證據顯示，由於最高法院2022年推翻確認憲法保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」裁決，所以反對特朗普的郊區共和黨女性數目增多，也有報道指即使在共和黨鐵票區，女性也愈來愈擔心失去墮胎權，因此不難理解她們在民調中隱瞞意向，投票時卻反特朗普。

黑利退選未撐特 籲自食其力吸票

特朗普能否贏得溫和派和游離選民票，以及黑利的支持者會否轉投給他也成疑問。在周二的弗吉尼亞州和北卡羅萊納州初選，黑利在擁有大量年輕、郊區及大學程度選民的地區表現出色。黑利周二在佛蒙特州勝出，也因該州較多溫和派選民。在提名戰只取得兩州的黑利周三在南卡州宣布退選，她祝特朗普一切順利，但沒明顯表態支持特朗普，而是呼籲特朗普主動爭取她的共和黨和獨立選民支持。

明州民主黨初選20%人「不表態」

至於拜登弱點除許多民眾關注的年齡問題，他處理經濟、移民及外交政策也惹不滿。繼上周密歇根州出現逾10萬「不表態」票（uncommitted vote），抗議拜登支持以色列在加沙戰爭導致大量平民傷亡後，周二在明尼蘇達州初選，有約20%民主黨選民投下「不表態」票、北卡州有和麻省分別有12%及9%民眾在選票上填了「無偏好」的選項。有選民認為，副總統賀錦麗周日呼籲加沙立即停火，表明政府，特別是副總統，正在傾聽投「不表態」票選民的聲音。

（金融時報/衛報/BBC/華爾街日報）

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