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星「買斷」Taylor Swift巡演 李顯龍：非對鄰國不友善

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift在新加坡的6場演唱會正在舉行之際，新加坡總理李顯龍（圖）周二（5日）證實，新加坡向Swift演唱會支付補貼，確保新加坡成為她巡迴演唱會東南亞區唯一一站，但辯稱這並不是對鄰國不友善之舉。

到澳洲出席東盟—澳洲特別峰會的李顯龍，昨在墨爾本與澳洲總理阿爾巴尼斯舉行聯合記者會，回應新加坡「獨佔」Swift演唱會被批評破壞東盟內部合作精神時說，新加坡政府從振興疫後旅遊業的發展資金中撥款，為Swift演出提供津貼，並與對方達成協議，「（我們的）機構與她磋商出一項安排，讓她來新加坡演出，並讓新加坡成為她在東南亞唯一一站」。

認支付補貼 從疫後資金撥款

李顯龍續說：「事實證明這安排非常成功。我並不認為這是不友善之舉。有時某個國家會洽談協議，有時另一國家洽談。我們不會明確地說『你能在這裏演出，條件是你接着不能去其他地方演出』。」

李顯龍說：「如果新加坡沒與Swift達成這項協議，她是否會到其他東南亞地點，也許會，也許不會。我的意思是，這些得由她來決定。」

新加坡與Swift這次協議上月中旬曝光，此前泰國首相賽塔表示得知新加坡政府為每場演唱會提供高達300萬美元（約2340萬港元）補貼，作為Swift同意其The Eras Tour巡迴演唱會不在其他東南亞地區舉行的條件。

新加坡砸下重金「獨佔」Swift演唱會引發鄰國不滿。有菲律賓議員批評「這不是好鄰居該做的事」。

新加坡傳媒CNA上周引述消息指，賽塔提及的金額其實包括全部6場演出。新加坡文化部長唐振輝周一在國會回答議員有關Swift演唱會經濟回報的口頭詢問時表示，舉辦世界級演唱會，政府會同時考慮活動帶來的經濟收益和社會效益，強調兩者同樣重要。

（路透社/海峽時報/衛報/聯合早報）

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