聯國：有理由相信哈馬斯姦淫人質

報告同提巴人遭性侵 惟未能證實

其報告同時提出，收到以色列「在拘留場所、搜查房屋和檢查站」以不同方式性侵被拘巴勒斯坦人的消息，惟未能證實這些說法。帕滕1月29日曾率專家小組走訪以色列和西岸兩星期調查性侵事件。

以色列指摘聯合國遲遲沒有回應哈馬斯干犯性暴力的指控，試圖「壓制」有關報告，周一於帕滕發表報告前，召回其駐聯合國大使埃爾丹，令以色列與聯合國關係再現緊張。聯合國秘書長古特雷斯發言人否認「壓制」報告。在報告發表後，以色列表示歡迎聯合國官方代表對哈馬斯干犯性罪行作出明確承認，但拒絕報告呼籲調查巴方就「以色列成員的性暴力」的指控，質疑這是「可笑和蓄意的巴方操弄」。以方同時表明拒絕報告呼籲跟聯合國人權理事會的調查委員會合作，指摘該委員會及其主席皮萊為首的成員對以色列敵意眾所周知。

（法新社/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）