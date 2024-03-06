明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

聯國：有理由相信哈馬斯姦淫人質

【明報專訊】聯合國衝突中性暴力問題特別代表帕滕（Pramila Patten）周一（4日）發表報告，表示掌握「明確且令人信服的信息」、「有合理理由」相信哈馬斯武裝分子去年10月7日突襲以色列期間，多處曾發生強姦和輪姦，包括在Nova音樂節會場及其周邊地方，另又有姦淫被擄人質和施以性酷刑。大多數事件的受害人是先姦後殺，至少有兩宗個案涉及姦屍。

報告同提巴人遭性侵 惟未能證實

其報告同時提出，收到以色列「在拘留場所、搜查房屋和檢查站」以不同方式性侵被拘巴勒斯坦人的消息，惟未能證實這些說法。帕滕1月29日曾率專家小組走訪以色列和西岸兩星期調查性侵事件。

以色列指摘聯合國遲遲沒有回應哈馬斯干犯性暴力的指控，試圖「壓制」有關報告，周一於帕滕發表報告前，召回其駐聯合國大使埃爾丹，令以色列與聯合國關係再現緊張。聯合國秘書長古特雷斯發言人否認「壓制」報告。在報告發表後，以色列表示歡迎聯合國官方代表對哈馬斯干犯性罪行作出明確承認，但拒絕報告呼籲調查巴方就「以色列成員的性暴力」的指控，質疑這是「可笑和蓄意的巴方操弄」。以方同時表明拒絕報告呼籲跟聯合國人權理事會的調查委員會合作，指摘該委員會及其主席皮萊為首的成員對以色列敵意眾所周知。

（法新社/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕聯合國 以色列 巴勒斯坦人 哈馬斯 性侵犯 強姦 以色列-哈馬斯戰爭

上 / 下一篇新聞