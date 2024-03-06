明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

南海衝突 華海警船水炮射菲補給船

【明報專訊】中菲在有主權爭議的南海再起衝突。菲律賓政府昨（5日）表示，菲方船舶在南海執行補給任務時，遭中國海警船用水炮射擊，導致4名船員受傷，又指中國海警船碰撞菲方船。菲律賓外交部傳召中國駐菲大使館首席館員周志勇抗議，稱中方的挑釁行為不能接受。中國海警局則稱只是對擅闖中國南沙群島仁愛礁的菲船採取管制，並指對方故意衝撞海警艇；中國外交部昨表示，已經就菲船非法侵闖仁愛礁一事，向菲方提出嚴正交涉，表達強烈抗議。

菲指挑釁 華斥擅闖

菲律賓海岸警衛隊兩艘船昨奉命支援軍方租用的兩艘補給船，在南沙群島仁愛礁的士兵輪調和補給任務。西菲律賓海國家工作小組發聲明稱，中國海警船和中國海上民兵船對菲方船作出騷擾、阻攔、射水炮，並執行危險動作。聲明又稱，兩艘中國海警船同時向「Unaizah May 4」號補給船射水炮，擊碎擋風玻璃，又指中國海警船與「Unaizah May 4」號輕微碰撞，後者被迫掉頭回岸。

中國海警局新聞發言人甘羽昨表示，菲律賓刻意派船擅闖中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，向其非法坐灘軍艦運送物資。中國海警嚴格依法管控，在現場的處置合理合法及專業。甘羽指摘菲方船無視中方一再警告，以不專業和危險方式，故意衝撞中方海警艇，導致發生輕微刮蹭，責任完全在菲方。

（法新社/中央社/中新社/華盛頓郵報）

相關字詞﹕水炮 仁愛礁 中國 菲律賓 南海主權爭議

上 / 下一篇新聞