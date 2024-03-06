南海衝突 華海警船水炮射菲補給船

菲指挑釁 華斥擅闖

菲律賓海岸警衛隊兩艘船昨奉命支援軍方租用的兩艘補給船，在南沙群島仁愛礁的士兵輪調和補給任務。西菲律賓海國家工作小組發聲明稱，中國海警船和中國海上民兵船對菲方船作出騷擾、阻攔、射水炮，並執行危險動作。聲明又稱，兩艘中國海警船同時向「Unaizah May 4」號補給船射水炮，擊碎擋風玻璃，又指中國海警船與「Unaizah May 4」號輕微碰撞，後者被迫掉頭回岸。

中國海警局新聞發言人甘羽昨表示，菲律賓刻意派船擅闖中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，向其非法坐灘軍艦運送物資。中國海警嚴格依法管控，在現場的處置合理合法及專業。甘羽指摘菲方船無視中方一再警告，以不專業和危險方式，故意衝撞中方海警艇，導致發生輕微刮蹭，責任完全在菲方。

（法新社/中央社/中新社/華盛頓郵報）