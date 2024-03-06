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越最大詐騙案 女首富受審 涉騙貸975億 罪成可判死

【明報專訊】越南史上最大宗金融詐騙案周二（5日）開審。女首富、67歲萬盛發集團主席張美蘭（圖）涉嫌在2021年至2022年10年間，以欺詐借貸方式從西貢商業銀行挪用多達304萬億越南盾（約975億港元）到自己公司，金額相當於越南2022年國內生產總值（GDP）的3%。她和其港商丈夫朱立基（綽號「越南朱」）及80多人同被控，一旦罪成，張美蘭最高將面臨死刑懲罰。

港商丈夫涉案 法院文件重6噸

張美蘭（Truong My Lan）涉嫌偽造貸款申請，從其擁有90%股份的西貢商業銀行（SCB）將304萬億越南盾轉移到其地產公司萬盛發集團。2012年至2022年間，SCB貸款給萬盛發及其相關公司超過440億美元（約3432億港元），佔SCB放貸總額93%。萬盛發也被指控利用虛假公司透過SCB向該銀行的存戶出售公司債券。當局表示，張美蘭與部分SCB銀行家涉嫌給予國家官員520萬美元（約4056萬港元）賄款，以掩蓋SCB的違規行為及惡劣的財務狀况。警方稱，在萬盛發12億美元（約93.6億港元）債券騙局中，有多達4.2萬名投資者被騙。

除了張美蘭，協助妻子挪用SCB款項的港商朱立基在內共85名被告同在胡志明市人民法庭受審，包括前央行銀行家、前政府官員及SCB高層，其中兩名中國公民仍在逃。他們被控賄賂、濫權、侵吞款項和違反銀行法等。今次將有10名檢察官及近200名律師參與庭審，提交法院的文件重達6噸，預計審訊至4月底，將是越南歷來審訊時間最長案件。

這宗貪污案是越共總書記阮富仲發起、席捲全國官員及商界精英的反腐運動一部分，自2021年起已有4400多人被起訴，涉及逾1700宗貪污案，多名高官和商界高層下馬。

（路透社/法新社/金融時報）

相關字詞﹕地產 詐騙 貪污 越南

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