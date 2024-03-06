明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

紅海斷4纜 亞歐網絡通訊改3繞道 港服務商稱25%數據受影響 最快下月修補

【明報專訊】設於香港的電訊固網服務商「HGC環電」周一（4日）稱，紅海4條連接歐亞海底通訊電纜自上月底受損，最新確定影響25%往來亞洲至歐洲及中東地區的數據流量，該公司已採取應變措施，以3條繞道方式重新定向香港對外數據流量，減少網絡中斷影響客戶。這次「斷纜」原因未明，不排除是也門胡塞武裝襲擊或船錨破壞等因素肇禍。鑑於事發位置處於襲擊頻生兼存在主權爭議的海域，令修補電纜最快下月才展開且成本高昂。

HGC環電表示，這次受損的包括Seacom、TGN、AAE-1、EIG這4條海底通訊電纜，估計影響25%往來亞洲至歐洲及中東地區的數據流量。該公司指出，約15%數據流量由亞洲西行，當中八成均用紅海海底通訊電纜傳輸。以香港為本位來說，該公司現改循北行（經中國大陸）、東行（經美國）、西行（經紅海地區其他11條海底纜線）與歐洲保持數據傳輸（圖）。涉事電纜公司也表示暫採繞道辦法傳輸數據直至完成復修。

主要損及中東通訊 對港影響微

紅海海底現有16條光纖通訊電纜負擔約17%的國際數據流量，包括連繫歐洲、印度、東亞的中繼線路。2月24日，相關機構首次發現3條海底通訊電纜有問題影響該區服務，兩天後確認屬於Seacom、TGN、AAE-1、EIG的4條線路。以色列財經報章《環球報》上月26日曾報道，沙特阿拉伯吉達和東非吉布提間海域有4條海底通訊電纜明顯損毁，海灣國家與印度首當其衝受影響。HGC環電2月29日聲明，這「極為罕見」的故障對中東通訊網絡產生重大影響，但是對香港影響有限。

不排除胡塞襲擊船錨毁壞

目前未能破定電纜受損成因。一些通訊專家認為事關2月18日也門胡塞武裝攻擊駛經亞丁灣的英國貨輪Rubymar。船員棄船逃生後，該破船在海域進水和拖着船錨漂移，至上周末沉沒。《環球報》等則懷疑是胡塞武裝蓄意破壞。獲國際承認的也門政府於2月初警告，胡塞武裝計劃攻擊電纜。胡塞武裝運輸部上周六（2日）指摘美國和英國海軍艦艇對也門的敵對行動，才是紅海海底電纜「故障」原因。

胡塞武裝為聲援遭受以色列攻擊的加沙巴勒斯坦人，從去年11月起幾乎每天對途經亞丁灣的商船發動無人機和導彈攻擊，引起美英軍艦在該區護航。

Seacom公司測試顯示，受損位置在紅海南部的也門海事管轄範圍。線絡似於2月24日被切斷，紅海航運量大加上許多海牀相對較淺，因此推測電纜是受船錨毁壞。該公司表示維修需要「頗多的物流協調」，為着申請批文需時可能長達8周，加上天氣問題，最快要到4月才能動工。

知情人士告訴《華爾街日報》，航速緩慢的電纜鋪設船在也門海域一帶重鋪電纜將危險兼費用高昂；今年初的電纜鋪設船保費高達每天15萬美元（117萬港元）。此外，也門內戰十年，其東部海域由國際承認的也門政府控制，但西部則是胡塞武裝勢力範圍，令復修事宜變複雜。修建電纜的公司須向兩方申請批文。

（華爾街日報/衛報/路透社/CNN）

相關字詞﹕香港 胡塞武裝 也門 海底電纜 亞丁灣 紅海

上 / 下一篇新聞