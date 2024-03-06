紅海斷4纜 亞歐網絡通訊改3繞道 港服務商稱25%數據受影響 最快下月修補

HGC環電表示，這次受損的包括Seacom、TGN、AAE-1、EIG這4條海底通訊電纜，估計影響25%往來亞洲至歐洲及中東地區的數據流量。該公司指出，約15%數據流量由亞洲西行，當中八成均用紅海海底通訊電纜傳輸。以香港為本位來說，該公司現改循北行（經中國大陸）、東行（經美國）、西行（經紅海地區其他11條海底纜線）與歐洲保持數據傳輸（圖）。涉事電纜公司也表示暫採繞道辦法傳輸數據直至完成復修。

主要損及中東通訊 對港影響微

紅海海底現有16條光纖通訊電纜負擔約17%的國際數據流量，包括連繫歐洲、印度、東亞的中繼線路。2月24日，相關機構首次發現3條海底通訊電纜有問題影響該區服務，兩天後確認屬於Seacom、TGN、AAE-1、EIG的4條線路。以色列財經報章《環球報》上月26日曾報道，沙特阿拉伯吉達和東非吉布提間海域有4條海底通訊電纜明顯損毁，海灣國家與印度首當其衝受影響。HGC環電2月29日聲明，這「極為罕見」的故障對中東通訊網絡產生重大影響，但是對香港影響有限。

不排除胡塞襲擊船錨毁壞

目前未能破定電纜受損成因。一些通訊專家認為事關2月18日也門胡塞武裝攻擊駛經亞丁灣的英國貨輪Rubymar。船員棄船逃生後，該破船在海域進水和拖着船錨漂移，至上周末沉沒。《環球報》等則懷疑是胡塞武裝蓄意破壞。獲國際承認的也門政府於2月初警告，胡塞武裝計劃攻擊電纜。胡塞武裝運輸部上周六（2日）指摘美國和英國海軍艦艇對也門的敵對行動，才是紅海海底電纜「故障」原因。

胡塞武裝為聲援遭受以色列攻擊的加沙巴勒斯坦人，從去年11月起幾乎每天對途經亞丁灣的商船發動無人機和導彈攻擊，引起美英軍艦在該區護航。

Seacom公司測試顯示，受損位置在紅海南部的也門海事管轄範圍。線絡似於2月24日被切斷，紅海航運量大加上許多海牀相對較淺，因此推測電纜是受船錨毁壞。該公司表示維修需要「頗多的物流協調」，為着申請批文需時可能長達8周，加上天氣問題，最快要到4月才能動工。

知情人士告訴《華爾街日報》，航速緩慢的電纜鋪設船在也門海域一帶重鋪電纜將危險兼費用高昂；今年初的電纜鋪設船保費高達每天15萬美元（117萬港元）。此外，也門內戰十年，其東部海域由國際承認的也門政府控制，但西部則是胡塞武裝勢力範圍，令復修事宜變複雜。修建電纜的公司須向兩方申請批文。

（華爾街日報/衛報/路透社/CNN）