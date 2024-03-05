以軍再被指槍擊輪物資巴人 數十死傷

醫療人員稱，民眾在一個迴旋處等候運載麵粉的貨車時受到以軍開火射擊。新華社引述消息人士稱，死傷者都被送到希法醫院，多人傷勢嚴重。WAFA報道又稱，同日較早時，以軍飛機攻擊加沙中部代爾拜拉赫（Deir al-Balah）一輛運載人道物資貨車，造成8名平民死亡，多人受傷。

此外，《紐約時報》周日報道，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）一份未公開的調查報告顯示，以軍涉虐待在囚巴人。調查訪問了在2月中或之前獲釋回加沙的100名巴人，當中有人稱他們常遭毆打，有男性及女性被囚巴人稱曾遭性侵。UNRWA確認該報告存在，但措辭尚未敲定。以軍回應稱，部分被囚者拘留期間死亡，包括本有傷病者，但沒交代細節，又稱軍方嚴禁虐待行為及否認有性侵。

在囚巴人稱受虐性侵 以軍否認

以哈雙方原定周日在開羅舉行休戰會談，美國官員上周五稱，以色列傾向接受為期6周的停火協議框架。不過周日僅哈馬斯代表團到場，路透社引述消息人士報道，以色列堅持哈馬斯須先提交仍在生人質完整名單，才會派人到開羅。巴勒斯坦消息人士稱哈馬斯拒絕這要求。路透社指出，在過往的談判中，哈馬斯一直避談人質狀况，直至敲定釋放細節為止。

（新華社/WAFA/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）