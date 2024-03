「特粉」自稱調查員 引爭議法例DQ選民

在密歇根州底特律郊區沃特福德(Waterford),因有「選舉調查員」秉持一條1950年代的州法例來挑戰選民身分,促使該鎮職員把超過1000名選民剔除出選民名冊。而該州選舉官員直至《紐約時報》發現才知曉事件,州務卿遂於今年1月指示恢復被刪走者的選民身分,及於2月發信警告全州選舉職員按既定守則辦事。

程式查可疑選民 專家批針對移民學生

報道說,「選舉調查員」是2020年支持特朗普推翻大選結果的草根團體延伸。他們受到特朗普前律師米切爾(Cleta Mitchell)和長期散播不實資訊的投票監察組織True the Vote推動,展開挑戰其他選民資格的行動Soles to the Rolls。他們自認具有維護準確選民登記的使命,聲稱民主黨利用「超額登記」來塞滿票箱和竊取選舉。他們仰賴選舉陰謀論倡導者編製的程式Check My Vote來尋找可疑選民,例如查看所申報住址是否缺漏了寓所號碼或同一住址登記的選民是否異常多。儘管底特律選舉顧問托馬斯(Chris Thomas)批評該程式「垃圾」,針對的是低收入者、移民、學生。

喬治亞5縣共逾8600人資格被質疑

報道指出喬治亞州去年有5個縣有超過8600名選民的資格受質疑,內華達州亦有類似活動。「選舉調查員」雖很少如在沃特福德那樣成功說使刪走選民,但即使刪除不了,也會對涉事選民構成影響,例如不能使用郵遞投票,或投票時要出示額外文件等。與此同時,右翼傳媒也會宣傳那些挑戰,把公職人員視作貪污,為特朗普一旦敗選時提出法律挑戰埋下有利伏線。

(紐約時報)